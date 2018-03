Seniorenbund-Bundestag XI: Khol: Am 29. September schaffen wir den Kanzlerwechsel!

Für den Schutz Ihres Eigentums - gegen Faymann-Steuern! Für die Gebührenbremse - gegen die Teuerungslawine! Für Pensionen für alle Mütter - gegen Abwertung der Familien!

Wien (OTS) - Als Schlusspunkt des 14. o. Bundes-Seniorentages, der heute unter dem Motto "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" in Wien stattfand, hielt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, der soeben mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen als Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes wiedergewählt wurde die Schlussrede:

"Ich fasse zusammen, was wir heute in den Diskussionen gelernt haben:

Die SPÖ will wie Erbschafts- und Schenkungssteuer wieder einführen und will an unser sauer Erspartes. Das wollen wir Senioren nicht! Wir sind für Steuersenkungen und gegen jede neue Steuer!

Die SPÖ findet es in Ordnung, wenn Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge (Kanal, Wasser, Müll, etc.) mit überteuerten Gebühren sich ein Körberlgeld holen. Wir Senioren wollen das nicht! Wir wollen, dass jeder sein Geld zurückbekommt wenn die Einnahmen die Ausgaben dieser Gebühren-Unternehmen übersteigen.

Die SPÖ will für unsere Enkelkinder einen verpflichtenden Kindergarten ab dem ersten Geburtstag und eine Pflicht zum ganztägigen Aufenthalt in der Schule. Wir Senioren wollen das nicht! Wir wollen eine Pension für alle Mütter - auch für die älteren Mütter - und wollen die Wahlfreiheit der Familien erhalten: durch ein höheres Pflegegeld und höhere Familienbeihilfen, die jedenfalls Geldleistungen bleiben müssen!

Und die SPÖ raspelt uns Senioren gegenüber Süßholz - doch sie lässt uns nicht durch eigene Abgeordnete selbst bestimmen, sie hat keine Senioren-Vertreter auf ihren Wahllisten. Das wollen wir Senioren nicht! Wir wollen selbst mitgestalten, wollen unsere Anliegen selbst vertreten. Das können und werden wir mit unserer direkten Vertreterin im Nationalrat, Bundesobmann-Stellvertreterin Mag. Gertrude Aubauer auch tun! Am 29. September geben wir ihr unsere direkte Stimme - wir wählen ÖVP und schreiben die Zahl 9 in den ÖVP-Bundeswahlvorschlag auf dem Stimmzettel. So stärken wir Aubauer den Rücken und setzen unsere Anliegen im Nationalrat noch besser durch! "

Für Khol ist daher zum Abschluss des Bundes-Seniorentages klar:

"Vor der Volksbefragung im Jänner forderte der SPÖ-Sozialminister die Senioren auf, der Wahl fern zu bleiben, soferne sie nicht seiner Meinung wären. Wir haben deutlich gezeigt, was wir davon halten! Genauso werden wir auch am 29. September zeigen, dass wir nicht zu Hause bleiben und dass wir selbst bestimmen!"

"Am 29. September machen wir Senioren Dr. Michael Spindelegger zum nächsten Bundeskanzler der Republik Österreich! Ihm vertrauen wir, er lässt uns als gleichberechtigte Partner die Zukunft des Landes selbst mitgestalten. Mit ihm und seinem Regierungsteam setzen wir dann unseren heute beschlossenen Leitantrag Schritt für Schritt um. Damit wir bei unserem nächsten Seniorenbund-Bundestag die klare Bilanz vorlegen können: Seniorenbund und ÖVP haben die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich gemeinsam gemeistert!"

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Susanne Walpitscheker

stv. Generalsekretärin

Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at