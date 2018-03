Rauch: Gratulation zur Wiederwahl von Seniorenbundobmann Khol

100 Prozent ist sensationelles Ergebnis - Senioren übernehmen in der ÖVP selbst Verantwortung

Wien, 6. September 2013 (ÖVP-PD) "Ich gratuliere Andreas Khol herzlich zu seiner Wiederwahl als Präsident des ÖVP-Seniorenbundes. Seine Bestätigung zu 100 Prozent ist ein sensationelles Ergebnis", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, der betont: "Andreas Khol hat die ÖVP in vielen zentralen Funktionen mitgeprägt und macht als Seniorenbund-Präsident seit 2006 zukunftsorientierte Politik mit und für die ältere Generation. Der Seniorenbund ist ein starker Eckpfeiler in der ÖVP und eine wichtige Gemeinschaft in den Kommunen, Ländern und im Bund." Die ältere Generation weiß, dass der ÖVP-Seniorenbund ihre starke Stimme ist. Deshalb übernehmen die Senioren in der ÖVP selbst Verantwortung: Michael Spindelegger lässt die Senioren mitarbeiten und plakatiert nicht nur inhaltsleere Pensionsphrasen. Die ÖVP hat daher auch für die Nationalratswahl zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten auf wählbaren Listenplätzen. "Unsere Senioren kämpfen für leistbares Leben, leistbaren und altersgerechten Wohnraum und stellen sich gegen Faymann-Steuern auf Erspartes, Erbschaft und Schenkung – das ist auch im heute beschlossenen Leitantrag festgehalten. Ich gratuliere Andreas Khol deshalb herzlich zur Wiederwahl und danke ihm und seinem Team für die verantwortungsbewusste Arbeit für unsere Seniorinnen und Senioren", schließt Hannes Rauch." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch