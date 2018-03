Seniorenbund Bundestag IX: Khol: Diesen Leitantrag werden wir bei den nächsten Koalitionsverhandlungen einbringen!

Leitantrag "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" von Delegierten des Bundes-Seniorentages beschlossen

Wien (OTS) - Nach der ausführlichen Diskussion des Leitantrages "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" beim 14. o. Bundes-Seniorentag des Österreichischen Seniorenbundes heute in Wien, wurde der Leitantrag von den 180 Delegierten angenommen.

Der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, der sich heute Nachmittag auch seiner Wiederwahl durch die Delegierten stellt, dankte den rund 300 Anwesenden für die konstruktive und engagierte Debatte und hielt fest:

"Dieser heute beschlossene Leitantrag ist kein Papiertiger! Dieses Programm werden wir auch in die Koalitionsverhandlungen einbringen -es wurde in weiten Teilen von der ÖVP in ihr Zukunftsprogramm 2018 aufgenommen. Der Grund liegt auf der Hand: In der ÖVP bestimmen die Senioren selbst und aktiv mit - als gleichberechtigte Partner! In vier Jahren, bei unserem nächsten Bundes-Seniorentag (also ein Jahr vor nächsten Nationalratswahlen), werden wir mit starker Bilanz antreten und beweisen: Gemeinsam mit der ÖVP haben wir Senioren zahlreiche Forderungen umgesetzt. Und: Nur mit uns ist ein Staat zu machen!"

Als nächster Tagesordnungspunkt stehen die Wahlen auf dem Programm des Bundes-Seniorentages. Gewählt werden: der Bundesobmann, die Bundesobmann-Stellvertreter/innen, der Bundesfinanzreferent, das Bundesschiedsgericht und Ersatzmitglieder sowie der Bundeskontrollausschuss und Ersatzmitglieder. Ergebnisse werden für ca. 16:00 Uhr erwartet.

SERVICE: Den gesamten Leitantrag "Nur mit uns ist ein Staat zu machen!" finden Sie in Kürze auf www.seniorenbund.at

