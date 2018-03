"Hohes Haus" über Wahl- und Bildungskämpfe

Am 8. September um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 8. September 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Wahlkampf

In drei Wochen wird gewählt, aber noch will keine richtige Wahlkampf-Stimmung aufkommen. Allerdings haben die ORF-TV-Konfrontationen der vergangenen Tage gezeigt, dass das Interesse in der Bevölkerung sehr groß und die Zahl der Unentschlossenen Umfragen zufolge vor dieser Nationalratswahl besonders hoch ist. Fast ein Drittel der Stimmen sind noch zu haben, nun müssen sich die Konzepte der Wahlstrategen beweisen. Das trifft vor allem auch auf die jungen Wähler zu, die sich offensichtlich von den traditionellen Politikangeboten wenig angesprochen fühlen, so eine brandneue Studie. Michael Klonfar vom Wahlkampf um die Jungen.

Dazu in einer Studiokonfrontation: Der RFJ-Vorsitzende und Nationalratskandidat der FPÖ, Udo Landbauer, sowie die frühere ÖH-Vorsitzende und Nationalratskandidatin der Grünen, Sigrid Maurer.

Bildungskampf

Das neue Schuljahr hat in diesen Tagen begonnen, viele Probleme sind die alten geblieben. Zwischen den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP herrscht Unstimmigkeit über zwei große Themen: Während Unterrichtsministerin Claudia Schmied vehement die gemeinsame Ganztagsschule für alle 10- bis 14-jährigen Schüler anstrebt, hält die ÖVP am bisherigen Modell fest. Und bei den Lehrern möchte die Ministerin sie zu zwei Wochenstunden mehr in der Klasse verpflichten und lockt mit höheren Einstiegsgehältern, ÖVP-Beamtengewerkschaftschef Fritz Neugebauer hat diesen Vorschlag als "Schmarrn" bezeichnet. Im Beitrag von Claus Bruckmann nimmt Claudia Schmied erstmals zu der "Schmarrn"-Äußerung Stellung, außerdem kommen die ÖVP-Bildungssprecherin, eine Junglehrerin und ein Bildungsexperte zu Wort.

Klassenkampf

Sie steht für Wirtschaftskompetenz - er für Arbeitnehmerrechte:

Brigitte Jank, Immobilientreuhänderin und Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer, sowie Rainer Wimmer, gelernter Elektriker und Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge kandidieren der österreichischen Tradition der Sozialpartnerschaft folgend für ÖVP und SPÖ. Und: Die Chancen stehen sehr gut, dass die beiden ein Mandat im Nationalrat erhalten. Damit wären erneut gewiefte Funktionäre im Parlament vertreten. Bettina Tasser hat mit beiden gesprochen und Gemeinsames und Trennendes erfragt.

Kompetenzkampf

Wie werden nach der Wahl die Ministerien aufgeteilt sein, darüber wird schon jetzt heftig spekuliert. Welches Ministerium bekommt welche Kompetenzen - da gibt es Begehrlichkeiten und Wünsche - von Politikern beider Regierungsparteien und auch von der derzeitigen Opposition, die auf das eine oder andere Ministeramt in einer allfälligen Koalition hofft. Andere wollen wieder Ministerien zusammenlegen und dadurch einsparen. Seit langem wird schon darüber diskutiert, ob künftig die Landwirtschaftsagenden und die Umweltagenden in einem Ministerium - derzeit nennt es sich Lebensministerium - bleiben, oder ob diese beiden Bereiche, die oft zu Interessenkonflikten führen, geteilt werden sollen. Dagmar Wohlfahrt hat mit Experten gesprochen.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar.

