Mit MediaTek-Prozessor betriebenes Alcatel OneTouch HERO setzt völlig neue Akzente

(PRN) - -- Das glatte und mit zahlreichen Multimedia-Features ausgestattete Phablet bietet eine beträchtliche Akkulaufzeit und treibt die bewährte ALCATEL ONETOUCH-Funktionalität in neue Höhen

Berlin (ots/PRNewswire) - ALCATEL ONETOUCH und MediaTek Inc. gaben heute die Veröffentlichung des ALCATEL ONETOUCH HERO bekannt. Das 6-Zoll-Phablet vereint hohe Leistungsstärke mit extravagantem Design sowie bahnbrechenden interaktiven Features und bietet so ein mobiles Erlebnis, das seinesgleichen sucht.

Das mit dem Quad-Core-Prozessor MT6589 von MediaTek betriebene Alcatel OneTouch HERO unterstützt dank neuester Hardware selbst anspruchsvollste Anwendungen mit bemerkenswerter Leichtigkeit und effizientem Stromverbrauch. Hierzu zählt die Möglichkeit, 3D-Spiele noch schneller verarbeiten und 1080p-Filme in voller HD-Auflösung unterwegs abspielen zu können. Hinzu kommen Verbindungsgeschwindigkeiten über DC-HSPA+ von bis zu 42 Mbps, ein prachtvolles und bequem bedienbares 6-Zoll-Display, eine 13-Megapixel-Kamera mit 1080p-Full-HD-Auflösung sowie eine 2-Megapixel-Frontkamera, die Videochats in HD-Qualität ermöglicht. Dank MediaTeks Lösung kann der HERO auch mit bemerkenswerten Touch-Features wie Handschrifterkennung aufwarten und bietet verschiedene Multimedia-Apps, mit denen Benutzer ihre Kreativität ausleben können.

Das Alcatel OneTouch HERO ist mit einem langlebigen 3400-mAh-Akku ausgestattet, der trotz seiner hohen Kapazität komplett im 8,5 mm schlanken Gehäuse des Geräts untergebracht ist. Aus diesem Paket ergibt sich eine überzeugende Kombination, die ebenso leistungsstark und vielversprechend ist, wie die seit geraumer Zeit bestehende Geschäftspartnerschaft zwischen OneTouch und MediaTek.

Dan Dery, der Chief Marketing Officer von Alcatel OneTouch, erklärte bezüglich des in Kürze weltweit erhältlichen neuen Geräts: "Mit seiner außergewöhnlichen Leistungsstärke, seiner unglaublichen Stromeffizienz und seinem extragroßen Display wird das Alcatel OneTouch HERO das Benutzererlebnis auf Mobilgeräten völlig neu definieren und durch großartiges Zubehör wie MagicFlip, Stylus, den Pico-Projektor, ein drahtloses Ladegerät und mehr weiter verbessern. Aufgrund der optimalen Kombination von Leistungsstärke und Effizienz hat MediaTeks Ein-Chip-System MT6589 eine bedeutende Rolle dabei gespielt, dies zu verwirklichen."

"Die Veröffentlichung des Phablets von ALCATEL ONETOUCH ist für uns ein aufregender Moment, der zeigt, wie Weltklasse-Design in Kombination mit MediaTeks führenden Lösungen zu leistungsstarken Geräten führen kann, die Benutzern ein außergewöhnliches Kommunikations- und Multimedia-Erlebnis bieten", so Jeffrey Ju, Geschäftsführer der Smartphone-Sparte bei MediaTek. "Mit dem MediaTek MT6589 und unseren Multi-Core-Lösungen bekräftigen wir unsere globale Vision als Technologieführer", so Jeffrey Ju weiter.

