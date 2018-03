Novellierung der Fluggastrechte: EU zeigt Handlungsfelder auf und strebt Verbesserungen an

WKÖ-Klacska: Schwarz-Weiß-Malerei unangebracht - Vorschlag der Kommission berücksichtigt Passagierrechte und Interessen der Luftfahrtunternehmen

Wien (OTS/PWK616) - Die EU-Kommission bezweckt mit der Novellierung der Fluggastrechte keine Verschlechterung der Fluggastrechte. Vielmehr soll die bestehende Verordnung verbessert und angepasst werden, sodass wesentliche Grundsätze und implizite Rechte geklärt werden, die in der Vergangenheit Anlass für zahlreiche Streitigkeiten zwischen Luftfahrtunternehmen und Fluggästen waren. Zum anderen werden durch die Novelle die Durchsetzungsmaßnahmen auf nationaler Ebene verstärkt und besser koordiniert", stellt Alexander Klacska Obmann der Bundessparte Transport Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in Bezug auf Aussagen von Bundesministerin Bures klar.

Dabei geht es unter anderem um die Klärung außergewöhnliche Umstände, Ausgleichsanspruch bei großer Verspätung, Anspruch auf anderweitige Beförderung, Anspruch auf Betreuungsleistungen, Verspätungen auf der Rollbahn, das Recht auf Information und ähnliche Situationen.

Der Vorschlag der EU-Kommission soll sowohl mehr Rechte für Passagiere bringen, als auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Luftfahrtunternehmen berücksichtigen und für diese problematische Maßnahmen mildern. "Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, dass ein Flugunternehmen bei außergewöhnlichen Umständen, die durch das Unternehmen nicht beeinflussbar sind, unbegrenzt haftet. Auch hier setzt die Novelle an", erläutert Klacska.

"In diesem Sinn ist Schwarz-Weiß-Malerei unangebracht. Die Novelle zeigt viele Handlungsfelder und Problematiken in der Praxis auf und zielt auf Verbesserungen ab", betont Klacska. (PM)

