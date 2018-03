PVÖ-Wohlmuth ad. VP-Spindelegger: Wer einmal Pensionsnullrunden gefordert hat, der wird es wieder tun

Nullrunden, vorzeitige Anpassung des Frauenpensionsalters, nichts zum Werterhalt der Pensionen im Wahlprogramm - Österreichs Pensionisten vertrauen Spindelegger nicht mehr

Wien (OTS/SK) - "Österreichs Pensionisten vertrauen ÖVP-Obmann Spindelegger nicht mehr. Denn die Pensionisten erinnern sich:

VP-Spindelegger hat eine Nullrunde bei den Pensionen gefordert, er will das gesetzliche Frauenpensionsalster vorzeitig erhöhen und hat -ganz im Gegensatz zu Bundeskanzler Werner Faymann - keine Silbe zur Kaufkraftsicherung der Pensionen in seinem Wahlprogramm", kommentiert Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) am Freitag die heutige Rede des Vizekanzlers. ****

"VP-Spindelegger steht damit sicher nicht auf der Seite der älteren Generation", so Wohlmuth, der abschließend betont: "Wer einmal Pensionsnullrunden gefordert hat, der wird es wieder tun." (Schluss) up/mp

