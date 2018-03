"im ZENTRUM spezial" zur Wahl 13: Bildung bitte! Reformideen auf dem Prüfstand

Am 8. September um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bildung ist eines der zentralen Themen in diesem Wahlkampf. Doch welche Konzepte haben die Parteien für Reformen im Bildungsbereich? Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Was ist wichtig für Schüler, für Eltern, für Lehrer? Wie ist die vorschulische Erziehung im Kindergarten zu gestalten? Und was muss sich im Hochschulbereich ändern? Unter der Leitung von Tarek Leitner diskutieren in diesem "im ZENTRUM spezial" zur "Wahl 13" am Sonntag, dem 8. September 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Gabriele Heinisch-Hosek

Ministerin für Öffentlichen Dienst, SPÖ

Sebastian Kurz

Staatssekretär für Integration, ÖVP

Walter Rosenkranz

Bildungssprecher, FPÖ

Harald Walser

Bildungssprecher, Die Grünen

Rainer Widmann

Wissenschaftssprecher, BZÖ

Robert Lugar

Klubobmann, Team Stronach

"im ZENTRUM" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at