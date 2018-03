Seniorenbund-Bundestag VII: Neues Hausarztmodell und Nein zu SPÖ-Pflegeplänen für Korosec im Mittelpunkt

Leitantrag "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" Teil 2 - Gesamter Leitantrag auf www.seniorenbund.at

Wien (OTS) - Nach den Berichten des Bundesobmannes, des Generalsekretärs und der Fachreferenten wurden beim 14. o. Bundes-Seniorentag des Österreichischen Seniorenbundes unter dem Motto "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" die erforderlichen statuten- und geschäftsordnungsmäßigen Beschlüsse gefasst, bevor eine umfangreiche und lebhafte Diskussion zum Leitantrag des Seniorenbundes 2013, der dasselbe Motto wie der Bundestag trägt, geführt:

Korosec: Neues Hausarztmodell ist Koalitionsbedingung!

LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes unterstrich vor allem die Bedeutung des Kapitels "Hausärzte stärken" im Leitantrag "Nur mit uns ist ein Staat zu machen:

"Für eine sichere Gesundheitsversorgung aller Generationen in allen Regionen Österreichs brauchen wir starke Allgemeinmediziner. Im Regierungsprogramm 2008 wurde wörtlich festgehalten: "Ein Hausarztmodell ist zu erarbeiten und gegebenenfalls umzusetzen". Leider hat der zuständige SPÖ-Gesundheitsminister die Seniorinnen und Senioren hier gänzlich im Stich gelassen. Er hat nie ein solches Hausarztmodell erarbeitet!"

"Die Umsetzung eines neuen Hausarztmodells ist für den Seniorenbund daher Koalitionsbedingung. Dabei werden wir uns allerdings nicht mehr mit einer reinen Ankündigung zufrieden geben. Das nächste Regierungsprogramm muss von Beginn an die entsprechenden Details enthalten und muss eine Umsetzung der ersten Schritte ab 1.1.2014 im Rahmen der neuen Zielsteuerungsprozesse im Gesundheitssystem vorsehen. Der Budgetpfad ist dabei einzuhalten. Unsere konkreten Forderungen haben wir im Leitantrag klar dargelegt. Und bringen damit: Mehr Chancen für Jungärzte, Hausärzte in der Rolle echter Gesundheitsmanager und eine sichere Gesundheitsversorgung für alle - auch die Senioren - in allen Regionen Österreichs!"

Korosec: Nur Geldleistung sichert Wahlfreiheit! Nein zu SPÖ-Steuerplänen!

"20 Jahre lang war man sich in der Regierung einig: Nur Geldleistungen sichern die Wahlfreiheit der Betroffenen. Der Wahlkampf 2013 hat eine bedauerliche Wende gebracht! Der SPÖ-Sozialminister kündigte an (Die Presse, 20.07.2013), künftig lieber auf Sachleistungen zu setzen. Er will das Pflegegeld nicht mehr valorisieren - er will die Umstellung auf Staatszuteilung! Für uns bleibt klar: Wir stehen gemeinsam mit der ÖVP für Wahlfreiheit. Wir wollen die regelmäßige Anpassung des Pflegegeldes an gestiegene Kosten", so Korosec zu aktuellen Entwicklungen zum Pflegethema!

Und Korosec weiter: "Wir stellen klar: Die Finanzministerin hat über eine Milliarde aus allgemeinen Budgetmitteln für den Pflegefonds - also den Ausbau von Sachleistungen - zur Verfügung gestellt. Das war gut so. Leider erledigte der Sozialminister die bis Ende 2012 versprochene - und mit Sicherstellung der Geldmittel ursprünglich vereinbarte - Pflege-Strukturreform nicht. Wir werden nicht zulassen, dass jetzt die Pflegebedürftigen und ihre Familien die Rechnung dafür präsentiert bekommen! Das Pflegegeld muss erhalten bleiben und muss regelmäßig an die gestiegenen Kosten angepasst werden. Auch dabei verlassen wir den Budgetpfad nicht! Der Sozialminister hat dazu endlich Umschichtungen in seinem Ressort vorzunehmen!"

