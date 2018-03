Xumo startet Smart-TV Softwareentwicklungssystem für Videowerbung

(PRN) - -- Smart-TV App-Entwickler können jetzt ihre Video-Inhalte mit gezielter Videowerbung in High-Definition ertragssteigernd nutzen

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Xumo, LLC (www.xumo.com), ein Mitglied und Sponsor der Smart TV Alliance, gibt die allgemeine Einsatzbereitschaft seines Smart-TV Softwareentwicklungssystems für Werbung (Software Development Kit / SDK) bekannt, mit dem Smart-TV App-Entwickler ganz einfach ihre Anwendungen mit Videowerbung in exzellenter Qualität zur Ertragssteigerung nutzen können.

Das SDK von Xumo markiert die Expansion des Unternehmens in den Bereich Anwendungen, denn SDK ermöglicht eine effiziente und einfache Integration von Videowerbung in Video-auf-Abruf (video-on-demand / VOD) und lineare Streaming-Inhalte. Entwickler können von ihrem gewünschten Netzwerk aus Videowerbung vor oder in die Mitte des Video-Inhalts in ihre HTLM5-Anwendungen platzieren.

"Dies ist die erste von vielen stabilen Werbeformaten, die Xumo für Anwendungsentwickler und Hersteller von Smart Television anbieten wird", erklärte Colin Petrie-Norris, CEO von Xumo. "Dies erschließt eine Welt von spannenden Möglichkeiten der Monetarisierung für TV-App-Entwickler - und bildet die Grundlage für eine vollständige Interaktivität der Werbung, für soziale Funktionalität sowie für die Unterstützung von Werbung mit Audio- und traditioneller Wiedergabe."

Besuchen Sie Xumo bei der Smart TV Alliance Developer Conference auf der Messe IFA in Berlin am 6. September, um mehr über SDKs für Videowerbung zu erfahren. Xumo wird ebenfalls über den aktuellen Stand der Smart-TV-Werbung informieren und Empfehlungen präsentieren, wie die Branche ähnliche Umsätze wie beim TV erzielen kann (VIP Lounge 1, 18.00 Uhr).

Seit dem Jahr 2011 liefert Xumo Werbeanzeigen direkt in die Firmware von führenden TV-Nutzeroberflächen. Erfahren Sie mehr über das Xumo SDK unter www.xumo.com/sdk.

Über Xumo, LLC

Xumo ist eine verbundene TV-Technologieplattform und stellt Geräteherstellern und Entwicklern modernste Werbe- und Content-Dienste zur Verfügung. Die Xumo-Plattform kann White-Label-Lösungen sowohl für Over-The-Top-Ausstrahlung (OTT) als auch Video-auf-Abruf (Video-On-Demand / VOD) mit dynamischer Anzeigeneinfügung, Inhaltsempfehlungen sowie sozialer Funktionalität liefern. Xumo unterstützt und baut den technologischen Fortschritt aus, durch den die Geräte im Wohnzimmer sowohl miteinander verbunden als auch intelligenter werden, und bietet zahlreiche ertragssteigernde Möglichkeiten, um die Verbraucher zu Hause zu erreichen und mit einzubinden.

