Seniorenbund-Bundestag VI: Sichere Pensionen und Nein zu Faymann Steuern für Khol im Mittelpunkt

Leitantrag "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" Teil 1 - Gesamter Leitantrag auf www.seniorenbund.at

Wien (OTS) - Nach den Berichten des Bundesobmannes, des Generalsekretärs und der Fachreferenten wurden beim 14. o. Bundes-Seniorentag des Österreichischen Seniorenbundes unter dem Motto "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" die erforderlichen statuten- und geschäftsordnungsmäßigen Beschlüsse gefasst, bevor eine umfangreiche und lebhafte Diskussion zum Leitantrag des Seniorenbundes 2013, der dasselbe Motto wie der Bundestag trägt, geführt:

Khol: Aufbruch in eine erfolgreiche Zukunft der Seniorinnen und Senioren Österreichs!

Zu Beginn der Diskussion stellte Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, fest:

"Mit unserem Leitantrag zum Bundes-Seniorentag des Österreichischen Seniorenbundes wollen wir heute in eine erfolgreiche Zukunft für Österreichs Seniorinnen und Senioren unter dem Motto 'Nur mit uns ist ein Staat zu machen' aufbrechen! Nach fünf Jahren der internationalen Krise gilt es jetzt nach vorne zu schauen auf die Erholung. Die Erfolge der Konsolidierung müssen jetzt allen zu Gute kommen, so wie wir alle in Zeiten der finanziellen Not zur Konsolidierung unserer Heimat Österreich beigetragen haben!"

Und Khol weiter:

"Auf diesem Weg in die gelungene Zukunft für alle Generationen ist die Schaffung von Arbeitsplätzen auch für uns Senioren von besonderer Bedeutung: Unser Umlagesystem kann nur dann funktionieren, unsere Pensionen können nur dann eine lebenswerte Höhe erreichen, wenn alle Jüngeren - und damit sind alle Erwerbsfähigen im Alter von 15- bis 65 gemeint - sichere, gesunde und ordentlich bezahlte Arbeitsplätze haben können. Für 2013 haben wir noch ein großes Ziel: Den Kanzlerwechsel! Nur Dr. Michael Spindelegger wird als Bundeskanzler der Republik Österreich Mitbestimmung der älteren Generationen bei allen Themen und auf Augenhöhe garantieren - dies hat er schon bei der Erstellung seines ÖVP-Zukunftsprogramms bewiesen: Er hat darin fast alle heute von uns vorgelegten Punkte aufgenommen."

"Und unser Leitantrag ist genauso wenig ein Papiertiger wie das ÖVP-Zukunftsprogramm! Wir werden das gemeinsam umsetzen", rief Khol die Delegierten und Gastdelegierten des Bundes-Seniorentages zur aktiven Mitwirkung und Mitbestimmung auf.

Khol: Pensionen für alle Mütter - nach konsequenter Überzeugungsarbeit im ÖVP-Zukunftsprogramm aufgenommen

Hinsichtlich der Pensionen wies Khol auf einen besonders wichtigen Punkt im Leitantrag des Seniorenbundes hin, der sich auch im ÖVP-Zukunftsprogramm finde, was "sicher der konsequenten Überzeugungsarbeit des Seniorenbundes zuzuschreiben ist":

"Die Anrechnung der Kindererziehungszeiten auf die Pension ist in Österreich vorbildlich ausgebaut... zumindest für alle Jungmütter. Für alle ab 1955 Geborenen wird dieses System mit der Umstellung auf das Allgemeine Österreichische Pensionskonto per 2014 nochmals verbessert. Aber alle, deren Kinder vor 1955 geboren sind, sind noch benachteiligt - sie erhalten die pensionsbegründende Anrechnung nicht im selben Umfang, erhalten daher oft gar keine Pension!"

Khol betont dazu: "Diese Benachteiligung wollen wir beenden: Allen Müttern sollen daher nach unseren Plänen bis zu vier Jahre pro Kind auf die Pension angerechnet werden - gleichwertig mit Erwerbszeiten, unabhängig von der zeitlichen Lage dieser Zeiten, auch rückwirkend. Das bringt für viele ältere Mütter erstmals in ihrem Leben eine eigene Pension. Alles hier Gesagte gilt freilich auch für Väter, die entsprechend unterbewertete Kindererziehungszeiten aufweisen - gerade bei den Hochbetagten stellen diese allerdings einen sehr kleinen Prozentsatz. Unser Ziel bleibt: Wir wollen die Einkommenslücke der Frauen in Pension schließen!"

Khol: Senioren haben ihr Geld und Familienhaus nicht gestohlen! Nein zu Faymann-Steuern!

"Die Senioren haben ihr Geld auf dem Sparbuch nicht gestohlen -sie haben es eisern erspart! Die Senioren haben ihr kleines Eigenheim nicht gestohlen - sie haben in ihrem Leben dafür auf viel verzichtet. Und die Senioren wollen nicht, dass ihre Kinder einen Kredit aufnehmen müssen, um die Erbschaftssteuer für das kleine Familienhaus zu bezahlen! Deshalb sind und bleiben wir starke Gegner der Faymann-Steuern! Das werden wir am 29. September auch klar zeigen", zeigt sich Khol angesichts der Stimmung unter den Seniorinnen und Senioren überzeugt von einer klaren Ablehnung der Faymann-Steuern, allen voran der Erbschafts- und Schenkungssteuern!

Und Khol besteht auf der Einbeziehung der Senioren in alle geplanten Steuerreformen: "Die ÖVP hat festgehalten: 2016, wenn wir endlich keine neuen Schulden mehr machen, müssen endlich die Steuern gesenkt werden! Dabei gilt die wichtige Regel: Weniger Steuern, einfachere Steuerberechnung und mehr Geld für die Familien. Dazu steht auch der Seniorenbund. Allerdings haben wir auch vereinbart:

Auch Pensionisten müssen im selben Umfang wie Aktive von Steuersenkungen profitieren!"

Khol: Brauchen die Unterstützung für alle Alleinverdiener-Senioren zurück!

"Wir Senioren stehen zu 100 Prozent zum vereinbarten Budgetpfad bis 2017! Auch uns ist wichtig, dass wir 2016 endlich keine neuen Schulden mehr machen. Trotzdem verlangen wir, dass der alte AVAB ab 1.1.2014 wieder allen Pensionisten zugestanden wird. Der Budgetpfad wird deshalb nicht verlassen! Denn: Die Zusatzkosten für den 'AVAB für alle Pensionisten' betragen weniger als 10 Millionen Euro. Die Pensionskosten liegen hingegen jährlich um dreistellige Millionenbeträge unter den im Budgetpfad eingesetzten Zahlen. Und auch die Verwaltung der umständlichen Regelung kostet Unsummen!"

