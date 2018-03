Seniorenbund-Bundestag III - Spindelegger: Absage an Erbschaftssteuer, runter mit Gebühren

Andres Khol ist verlässlicher Partner für Jung und Alt - Gemeinsamer Kampf um Platz eins

Wien (OTS) - Mit einer deutlichen Absage an Erbschaftssteuern und einem Appell, die Gebühren und Steuern zu senken, setzte ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger heute beim Bundes-Seniorenrat klare Schwerpunkte in seiner Rede. "Wer will, dass die Kinder oder Enkelkinder einen Kredit aufnehmen müssen, damit sie das Haus oder eine Eigentumswohnung erben können? Für etwas, was sich die Familie hart erarbeitet hat? Ich sage daher in aller Deutlichkeit: Mit mir wird es keine Erbschaftssteuern geben." Pensionskürzungen erteilt der ÖVP-Bundesparteiobmann ebenso eine klare Absage: "Pensionskürzungen? Nicht mit uns!" Um die Pensionen zu sichern muss die Wirtschaft angekurbelt werden, denn "nur so gibt es etwas zu verteilen. Dass ihr daran einen gerechten Anteil habt, dafür werde ich kämpfen", betont Spindelegger. "Wir haben jetzt zwei dürre Jahre durchschritten. Die haben auch den Seniorinnen und Senioren vieles abverlangt. Andreas Khol und der Österreichische Seniorenbund haben vieles zur Unterstützung geleistet - dafür bin ich euch sehr dankbar. Wir machen Politik für die Generationen in Österreich. Wir haben die Zukunft im Blick. Am 29. September wollen wir als Nummer eins ins Ziel gehen. Und ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam auch schaffen können", betont Spindelegger.

"Das Wichtigste für unseren Erfolg bei der Wahl ist es, gemeinsam weiter an einem besseren Österreich zu arbeiten", macht Spindelegger deutlich. Andreas Khol sieht Spindelegger hier als verlässlichen Partner, der sich mit neuen Ideen einbringt und "weiß, was das Beste für die Seniorinnen und Senioren in Österreich ist." Aber auch im Dialog mit den Jungen ist Khol "ein Partner, der immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat".

Michael Spindelegger weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Österreicherinnen und Österreicher tagtäglich zu kämpfen haben. "Das Leben in unserem Land ist teuer geworden", betont er. Vor allem Senioren leiden unter der Last von steigenden Gebühren, Abgaben und Lebensmittelkosten. "Am Beispiel Wien sehen wir: Die Last der Gebühren nimmt rasant zu. Mittlerweile müssen die Haushalte hier im Durchschnitt 300 Euro mehr bezahlen als vor zehn Jahren. Und für das kommende Jahr ist eine Steigerung um weitere 4,4 Prozent geplant. Hier sagen wir klar Stopp! Wir müssen die Gebühren und Abgaben mäßigen und den Staat zurücknehmen. Unsere beschlossene Gebührenbremse ist hier das richtige Instrument", fordert der ÖVP-Bundesparteiobmann ein Bekenntnis der anderen Parteien ein, und weiter: "Die ÖVP will den Menschen in Österreich eine Perspektive bieten."

Michael Spindelegger hebt besonders die Unterstützung der Seniorinnen und Senioren bei der Wehrpflichtvolksbefragung hervor. "Damals hat es auch geheißen, das geht sich nicht aus. Aber durch den Einsatz der Seniorinnen und Senioren haben wir ein Ergebnis von 60 zu 40 für die Wehrpflicht erreichen können." Deshalb ist der Einsatz der älteren Generationen wichtig für den Sieg der ÖVP am 29. September. "Denn dann gewinnt ganz Österreich."

Abschließend unterstreicht der ÖVP-Kanzlerkandidat: "Wir stehen für einen neuen Aufbruch in Österreich. Mit Fleiß, Tatkraft, Optimismus und Mut bringen wir Österreich weiter. Die ÖVP heißt die Zukunft willkommen, damit jeder seinen Platz in unserem Land haben kann. Hier können wir auf die Stärke des Österreichischen Seniorenbundes, seine Zuversicht und den guten Willen, bauen, damit wir Österreich gemeinsam auf Vordermann bringen." Die rund 300 Delegierten, Gastdelegierten und Ehrengäste quittierten die Grundsatzrede Spindeleggers mit begeistertem Applaus.

Im Anschluss folgen statuten- und geschäftsordnungsmäßige Beschlüsse sowie die Berichte des Bundesobmannes, des Generalsekretärs und der Fachreferenten.

(Forts.)

