LH Platter: "Wer Tirol stärken will, muss Töchterle und ÖVP wählen!"

Wahlkampfauftakt der Tiroler Volkspartei auf der Innsbrucker Seegrube

Innsbruck (OTS) - Fotodownload:

http://www.tiroler-vp.at/presse/pressefotos/medieninfos.html

LH Platter und Bundesminister Karlheinz Töchterle präsentierten heute auf der Innsbrucker Seegrube in Anwesenheit zahlreicher VP-Nationalratswahl-KandidatInnen und des Aufgehts-Unterstützungstrosses die letzte Plakatwelle der ÖVP in Tirol und läuteten damit den Wahlauftakt der Tiroler Volkspartei zur Nationalratswahl ein. "Wir setzen dabei voll und ganz auf Karlheinz Töchterle. Er ist unser Vorzeigeminister in Wien und hat unter allen ÖVP-Ministern die besten Umfragewerte. Deshalb ist es geradezu logisch, dass Karlheinz Töchterle die Wahlbewegung in Tirol als Spitzenkandidat anführt", so Platter. Mit den Plakaten transportiert die Tiroler Volkspartei zwei Kernbotschaften: 'Tirol stark vertreten' und 'Neue Wege gehen': "Mit Karlheinz Töchterle erlebt Tirol in Wien im Moment einen regelrechten Aufschwung. Er ist ein Glücksfall für die gesamte Bundesregierung." Mit Karlheinz Töchterle, Franz Hörl und Georg Keuschnigg an der Spitze der Landesliste, mit unseren Wahlkreisspitzenkandidaten im Oberland und Außerfern Liesi Pfurtscheller, in Innsbruck-Land und Schwaz Herrmann Gahr, in Innsbruck Daria Sprenger, im Unterland Josef Lettenbichler, in Osttirol Silke Steiner und mit ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch an aussichtsreicher Stelle auf der Bundesliste ist Tirol stark vertreten. "Und wir werden auch nach dem 29.09. stark vertreten sein!", ist der Landeshauptmann überzeugt. "Wir wollen mit Karlheinz Töchterle aber auch neue Wege gehen. Etwa bei der Wissenschaft und Forschung. Wir sind gerade dabei, einen internationalen Forschungsrat zu installieren. Wir wollen Tirol zum Forschungsland Nummer eins in Österreich machen!"

"In den kommenden fünf Jahren stehen in Tirol enorm wichtige Entscheidungen an. Es geht um das Haus der Musik, das wir in Innsbruck bauen wollen. Es geht um ein Haus der Physik als neue Forschungshochburg in Tirol. Es geht aber auch darum, dass die SPÖ-Belastungs-, Gebühren- und Steuerlawine aus Wien nicht nach Tirol überschwappt. Und es geht um Benachteiligungen wie etwa bei der Mautfrage in Kufstein und am Brenner, wo wir Tiroler in Wien nicht mehr tatenlos zusehen werden. All das ist nur dann von Erfolg gekrönt, wenn wir eine starke Tiroler Vertretung in Wien haben. Kurzum: Wer Tirol stärken will, muss Karlheinz Töchterle und die ÖVP wählen", bringt es LH Günther Platter auf den Punkt.

"Tirol hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem starken und innovativen Wissenschaftsstandort entwickelt, der weit über die Grenzen sichtbar ist. Ich begrüße die ambitionierten Ziele Tirols hin zum Forschungsland Nummer eins ausdrücklich und werde sie von Wien aus bestmöglich unterstützen", nimmt Bundesminister Karlheinz Töchterle den Ball von LH Platter auf. "Als Tiroler ist es mir natürlich ein Anliegen, dass die Interessen meines Heimatlandes auch in Wien gehört werden. In Wien gibt es nämlich oftmals andere Prioritäten: Manchmal fehlt einfach das Verständnis für die Bedürfnisse der alpinen Bundesländer", gibt Töchterle zu bedenken. "Daher ist es mit wichtig, auch in der nächsten Legislaturperiode ein Fürsprecher für den Westen und insbesondere Tirols in der Bundesregierung zu sein. Je stärker das Ergebnis der ÖVP in Tirol nach dem 29.09. ist, umso stärker ist auch mein politisches Gewicht, mit dem ich für meine Anliegen und für Tirol eintreten kann."

Darum brauchen wir eine starke Tiroler Vertretung in Wien:

- Tirol ist der ASFINAG-Goldesel in Wien - SPÖ-Bures möchte dennoch immer mehr Vignettengeld aus Tirol einheben und Vignettenkorridor in Kufstein aufheben; Tirol sagt Nein zu Benachteiligungen aus Wien

- Tirol möchte im Öffentlichen Verkehr weitere Anreize setzen -östliche Bundesländer werden beim Öffentlichen Verkehr vom Bund besser unterstützt, für Tirol ist diese Unterstützung bisweilen spärlich; mit einem gestärkten Tirol in Wien soll diesen Ungleichbehandlungen Einhalt geboten werden

- Tirol möchte in den nächsten Jahren u.a. das Haus der Musik und das Haus der Physik bauen - ohne Unterstützung des Bundes sind diese Großprojekte nicht mach- und finanzierbar, umso wichtiger ist eine starke Vertretung in Wien

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Ladstätter

Tel.: 0664 / 8397868