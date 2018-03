ÖGB: Gute Löhne und Gehälter sind gut für alle

Wohlstandsentwicklung und Stärke der Gewerkschaften hängen zusammen

Wien (OTS/ÖGB) - "Gute Löhne und Gehälter stärken die Kaufkraft, das kurbelt den Konsum an und sorgt für Steuereinnahmen", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar zur gestrigen Aussage des Bundeskanzlers, wonach sinngemäß Gewerkschaften bzw. eine funktionierende Sozialpartnerschaft für größeren Wohlstand in einem Land beitragen würden. "Nimmt man in diese Rechnung die Gewerkschaften hinzu, die ja jährlich für die Erhöhung der Löhne und Gehälter sorgen, dann ergibt sich ganz klar: Wo es starke Gewerkschaften gibt, geht es einer Gesellschaft insgesamt besser."

"Gewerkschaften, die mit ihren Lohn- und Gehaltsverhandlungen für stabile Einkommensentwicklung sorgen, sind zweifelsohne ein wichtiger Faktor für den Wohlstand eines Landes", erläutert Foglar. "Das zeigen die Zahlen sehr deutlich, vergleicht man den gewerkschaftlichen Organisationsgrad und das Bruttoinlandsprodukt eines Landes. Von den europäischen Staaten haben Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark, Belgien, Deutschland und andere einen hohen Anteil an gewerkschaftlich organisierten ArbeitnehmerInnen - und auch beim jeweiligen BIP liegen sie über dem Durchschnitt der EU." Das Europäische Gewerkschaftsinstitut ETUI hat die Entwicklung der Löhne und Gehälter in Europa in den vergangenen Krisenjahren untersucht. Auch hier schneiden die gewerkschaftlich gut organisierten Länder besser ab.

Abgesehen von der Statistik würden aber auch weitere Faktoren belegen, dass starke Gewerkschaften mit vielen Mitgliedern insgesamt vorteilhaft seien. Foglar: "Mit dem österreichischen System der Kollektivverträge, die flächendeckend für alle Branchen gelten, sorgen die Gewerkschaften für faire Einkommen und Arbeitsbedingungen einerseits, andererseits aber auch für fairen Wettbewerb unter den Unternehmen einer Branche, denn so wird Preisdumping weitgehend unterbunden." In Österreich gelten zurzeit 859 Kollektivverträge, knapp 480 davon werden jedes Jahr neu verhandelt. Die Arbeitsverhältnisse von rund 98 Prozent aller ArbeitnehmerInnen sind durch die Schutzbestimmungen von Kollektivverträgen geregelt. "Diese hohe Deckung, die auch für die Unternehmen und für den Wohlstand des Landes wesentlich ist, kann es nur mit gut organisierten Gewerkschaften geben."

Rückfragen & Kontakt:

Nani Kauer, MA

ÖGB-Kommunikation

Tel. 01/53 444-39261 oder

0664/6145 915

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at