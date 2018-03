SJ-Hanke: Bomben schaffen keinen Frieden!

Die Sozialistische Jugend Wien lehnt eine militärische Intervention in Syrien ab

Wien (OTS) - Die Giftgas-Angriffe in Syrien, bei denen etwa 1400 Menschen ums Leben kamen, haben die Welt schockiert. Sie scheinen der bisherige Höhepunkt der Gewalt im syrischen Konflikt zu sein. Die Sozialistische Jugend Wien spricht sich klar gegen eine militärische Intervention aus. Die diplomatischen Bemühungen müssen fortgesetzt werden und die Waffenlieferungen in die Region beendet werden. Die Sozialistische Jugend Wien fordert eine breite Unterstützung syrischer Flüchtlinge durch Österreich und die Länder der Europäischen Union.

"Eine militärische Intervention darf nicht vorschnell und ohne triftige Gründe ausgeführt werden, weil sie schnell zu einer Radikalisierung der Konfliktgruppen führen kann und damit die Gewalt nur verschärft. Von so einer Entwicklung sind vor allem diejenigen betroffen, die bereits jetzt um ihr Leben kämpfen müssen. Vor allem darf so eine Intervention nicht ohne ein UN-Mandat ausgeführt werden. Derzeit forcieren vor allem die westlichen Militärmächte eine Intervention. Wozu das führt, hat uns bereits vor zehn Jahren der Irak gezeigt.", begründet Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, ihre Ablehnung gegenüber einer militärischen Intervention in Syrien. Es sei vielmehr notwendig, eine politische Lösung anzustreben, die den Kämpfen ein Ende bereitet indem sie für eine Aussöhnung der Konfliktparteien sorgt und so den Weg für eine demokratische Regierung freimacht. Dafür braucht es keinen Militäreinsatz, sondern vor allem Verhandlungen unter den in-und ausländischen AkteurInnen des Konfliktes.

"Der Fokus muss jetzt vor allem bei der humanitären Krise liegen: Es mussten insgesamt bereits 6 Millionen SyrerInnen von ihrem Heimatort fliehen, davon 2 Millionen ins Ausland. Das zeigt, wie ernst die Lage ist. Wir in Europa müssen in erster Linie den Flüchtlingen helfen. Dafür ist es auch notwendig, dass sich Europa endlich öffnet und die Mitgliedsstaaten das Recht auf Asyl ernst nehmen: Jeder Mensch, dessen Leben im eigenen Land bedroht ist, sollte willkommen sein und unterstützt werden.", erklärt Hanke. "Das gilt vor allem auch für Österreich. Die Flüchtlinge nach ihrer Religion auszusortieren, wie die ÖVP das gerne hätte, ist einfach nur widerlich. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Deshalb ist es unsere Pflicht, Schutz für Flüchtlinge sicherzustellen."

