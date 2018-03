Daseinsvorsorge - Leichtfried mit Einlenken der Kommission bei Konzessionsrichtlinie zufrieden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried hat sich am Freitag in einer Pressekonferenz zum Thema "Daseinsvorsorge im europäischen Binnenmarkt" im Haus der Europäischen Union gegen eine "schrankenlose Liberalisierung oder Privatisierung ohne jegliche soziale Begleitung und Absicherung" ausgesprochen. "Das ist der falsche Weg", sagte Leichtfried mit Blick auf das vierte Eisenbahnpaket, an dem derzeit gearbeitet werde, noch bevor das dritte Paket implementiert - geschweige denn evaluiert - wurde. Die Pressekonferenz fand anlässlich des ersten internationalen Fachsymposiums zur Daseinsvorsorge statt und findet vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Verabschiedung der Konzessionsrichtlinie zur öffentlichen Auftragsvergabe im Europäischen Parlament noch vor Ende des Jahres statt. Mit der Ausgestaltung der Konzessionsrichtlinie wird entschieden, welche Leistungen der Daseinsvorsorge auch von privaten Dienstleistern erbracht werden können. *****

"Glücklicherweise gibt es auch eine andere Tendenz. Bei der Konzessionsrichtlinie konnte ein akzeptables Ergebnis erzielt werden. Das EU-Parlament hat hier Verbesserungen durchgesetzt", sagte der SPÖ-EU-Delegationsleiter, der auch Mitglied des Kuratoriums des Public Social Responsibility Instituts ist. Dass die Wasserversorgung aus der Richtlinie ausgenommen wurde, sei dem Engagement der Sozialdemokraten sowie der Bürgerinitiative "Right2Water" zu verdanken. Es komme nun zu keinem Ausschreibungsdruck bei der Wasserversorgung.

Wichtig sei die Möglichkeit, soziale Kriterien in die Vergabe von Aufträgen bei Dienstleistungen im Interesse des Allgemeinwohls einzubeziehen, zum Beispiel, ob ein Betrieb auch Lehrlinge ausbildet. "Den billigsten Betrieb auszuwählen, ist nicht der richtige Weg. 'Fair' ist weit mehr als 'billig'", unterstrich Leichtfried und sprach sich für ein klares Vergaberecht aus, das ebendiese Berücksichtigung sozialer Kriterien ermöglicht. Jörg Leichtfried drückte seine Besorgnis über den "teilweise blinden Glauben der EU, dass Liberalisierung und Privatisierung allein zu einer besseren Union führen", aus. Es sei wichtig, je nach Bereich zu entscheiden, ob eine Liberalisierung überhaupt sinnvoll sei.

An der Pressekonferenz nahmen auch Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, und Sylvia Freygner, Institutsvorstand P/S/R INSTITUT, teil, der Leichtfried seinen Dank für ihre "wertvolle Arbeit" aussprach. (Schluss) bj/mo

