GLOBAL 2000: Landeshauptmann Voves bricht Abmachung mit Umweltministerium und genehmigt Kraftwerksbau an schwarzer Sulm

Umweltminister Berlakovich muss jetzt rechtswidrigen Bau stoppen

Wien (OTS) - Wien, 06.09.2013: Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zeigt sich schockiert über den heute erlassenen Bescheid des Landes Steiermark, der den Kraftwerksbau an der schwarzen Sulm genehmigt. "Anstatt die Natur zu schützen, erfüllt Landeshauptmann Voves die Wünsche der Projektwerber. Er billigt damit einen schweren Eingriff in eines der letzten Flussjuwele Österreichs und nimmt ein Vertragsverletzungsverfahren der EU bewusst in Kauf. Er bricht damit auch die Abmachung mit dem Lebensministerium, das die erst vor zwei Wochen präsentierten Unterlagen des Landes bis 10. September prüfen sollte. Dieses Verhalten ist für einen Landeshauptmann unwürdig, Umweltminister Berlakovich darf sich diesen beispiellosen Wortbruch nicht gefallen lassen", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Das Kraftwerksprojekt an der schwarzen Sulm stellt einen schweren Eingriff in eines der letzten Flussjuwele Österreichs dar. Sowohl das Umweltministerium als auch die EU haben festgestellt, dass das Projekt klar gegen EU-Recht verstößt. Die EU hat deshalb bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, das Millionen an Strafzahlungen mit sich bringen könnte. "Österreich darf kein Land werden, in dem das Recht mit Füßen getreten wird. Umweltminister Berlakovich als oberste Wasserrechtsbehörde darf sich dieses Vorgehen nicht gefallen lassen und muss das rechtswidrige Projekt stoppen", so Wahlmüller abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Wahlmüller

GLOBAL 2000 Klima- und Energiesprecher

0699 14 2000 41

johannes.wahlmueller @ global2000.at



Susanna Schlöglhofer

GLOBAL 2000 Pressebüro

0669 14 2000 68

presse @ global2000.at