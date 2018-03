Goldene Ehrennadel der WKÖ an Erich Halatschek - Habau Group

Betriebsjubiläum und Auszeichnung für Top 5-Unternehmen der heimischen Bauindustrie

Wien (OTS/PWK615) - "Es ist mir eine persönliche Freude, die Goldene Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich heute an eines der Urgesteine der heimischen Bauindustrie zu verleihen. Erich Halatschek hat mit viel Energie, Umsicht und richtungsweisenden Entscheidungen mit der Habau Group ein Top-5-Unternehmen der heimischen Bauindustrie aufgebaut. Dieser Familienbetrieb hat sich den vergangenen 60 Jahren zu einem international gefragten Player entwickelt, der tief am heimischen Standort verwurzelt und damit hoch erfolgreich ist", betonte heute, Freitag, Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung der Goldenen Ehrennadel, der höchsten Auszeichnung der WKÖ, an den Oberösterreichischen Unternehmer Erich Halatschek.

Besonders hervorzuheben sei, so Leitl, dass unter Halatschek die Firmengruppe weltweit ausgerichtet wurde. So finden sich Niederlassungen u.a. in Rumänien, Tschechien, Weißrussland, Russland, Großbritannien, Litauen und Kasachstan. Zudem bekenne man sich in langjähriger Tradition zur Lehrlingsausbildung. "Im Alter von 24 war Erich Halatschek als HTL-Absolvent Österreichs jüngster Baumeister. Und noch heute, mit knapp 88 Jahren ist er mit seinem Betrieb eng verbunden. Unternehmerpersönlichkeiten wie er sind prägend für den heimischen Standort und müssen vor den Vorhang geholt werden. Denn sie haben Vorbildfunktion und Strahlkraft für die heimischen UnternehmerInnen", so der WKÖ-Präsident abschließend. (us)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: (+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse