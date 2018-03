Verteidigungsminister Klug: Interesse und Verständnis für das Bundesheer wecken

Bundesheer veröffentlicht Weißbuch 2012

Wien (OTS/BMLVS) - Ab sofort steht das Weißbuch '12 des Österreichischen Bundesheeres online auf www.bundesheer.at zum Download bereit. Nach Entschluss des Nationalrates vom Dezember 2001 wird das Weißbuch alle zwei Jahre erstellt und beschreibt Zustand und Erfordernisse des Bundesheeres.

Für Bundesminister Gerald Klug ist das Weißbuch ein wichtiger Schritt Richtung Transparenz und Bürgerinformation. "Das Weißbuch zeigt, welchen Beitrag das Bundesheer zu Schutz und Hilfe für die österreichische Bevölkerung leistet und wie es mit seinem Auslandsengagement im Rahmen der internationalen Solidarität und Friedenssicherung weltweit zum Ansehen Österreichs beiträgt", sagt Verteidigungsminister Klug.

Das Weißbuch behandelt den Zeitraum von 2011 bis 2012 und beschreibt die Entwicklung des Bundesheeres unter Bezugnahme auf den sicherheitspolitischen Hintergrund und der sich verändernden Aufgabenstellungen. Dargestellt werden die österreichische Sicherheitspolitik sowie die Vorgaben und Rahmenbedingungen wie strategische Konzepte, aktualisierte Rechtsgrundlagen und budgetäre Entwicklungen. Dabei nicht zu vergessen sind Forschung, Umweltschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit.

Ein eigenes Kapitel widmet sich den In- und Auslandseinsätzen des Bundesheeres. In tabellarischen Übersichten werden die verschiedensten Einsätze gemäß Wehrgesetz aufgelistet und besondere Herausforderungen hervorgehoben. So befanden sich 2011 durchschnittlich 1.240 bzw. im Jahr 2012 1.400 Soldaten in Missionen in Asien, Afrika und Europa im Einsatz. Im Inland stand das Bundesheer rund 210.000 Stunden im Katastrophenhilfseinsatz für die Bevölkerung. Mit den Luftfahrzeugen des Bundesheeres wurden dabei ca. 500 Flugstunden geleistet.

Weitere Kapitel widmen sich den Strukturen und dem Personal sowie dem Sport im Bundesheer. Ein Ausblick mit verschiedenen Perspektiven beschließt das Weißbuch 2012.

Es ist unter http://www.bundesheer.at/weissbuch verfügbar

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Andreas Strobl

Kabinett des Bundesministers

Tel.: 050201-1020145

andreas.strobl @ bmlvs.gv.at



oder



Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

Tel.: +43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at