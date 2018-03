Seniorenbund-Bundestag II: Korosec, Schittenhelm, Leitl und Kurz mit Grußworten an die Senioren

In der ÖVP arbeiten Seniorinnen und Senioren als gleichberechtigte Partner selbst mit

Wien (OTS) - Nach dem feierlichen Einzug des Seniorenbund-Bundesvorstandes gemeinsam mit ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger, richteten die Ehrengäste ihre Grußworte an die rund 300 Delegierten und Gäste des 14. o. Bundes-Seniorentages unter dem Motto "Nur mit uns ist ein Staat zu machen":

Korosec: Mit der ÖVP haben wir direkt wählbare Kandidaten für die Nationalratswahlen. Bei der SPÖ finden sich keine Senioren-Vertreter auf den Listen! Wir machen Spindelegger zum nächsten Bundeskanzler!

LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und als Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes so zu sagen "Hausherrin" des heutigen Bundes-Seniorentages hielt in ihren Grußworten fest:

"Hinsichtlich der Wahlbeteiligung der Senioren gilt die '20-30-40-Regel': Wir Senioren sind 20 Prozent der Wahlberechtigten, wir sind 30 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen und von uns kommen 40 Prozent der Stimmen, die jeweils auf die Regierungsparteien entfallen. Damit ist unser heutiges Veranstaltungs-Motto wohl klar belegt: Nur mit uns ist ein Staat zu machen!"

Und Korosec betonte: "In der ÖVP haben wir eine hervorragende Zusammenarbeit der Generationen! Der Seniorenbund ist gleichberechtigte Teilorganisation, wir Senioren entscheiden in der ÖVP als gleichberechtigte Partner mit! Das kann man auch klar beweisen: Im ÖVP-Zukunftsprogramm 2018 sind fast alle Punkte, die wir in unserem heutigen Leitantrag beschließen werden schon aufgenommen! Und: Nur die ÖVP hat mit Mag. Gertrude Aubauer eine direkt von Euch Senioren gewählte Kandidatin auf einem sicher wählbaren Platz auf den Wahllisten für die kommende Nationalratswahl. Die SPÖ hat keinen einzigen Seniorenvertreter auf ihre Wahllisten genommen. Und genau da seht Ihr den Unterschied: Die ÖVP steht für Mitbestimmung und Wahlfreiheit. Die SPÖ will von oben bestimmen, was die einzelnen Bevölkerungsgruppen zu wollen haben. Genau das wollen wir nicht: Wir wollen den Kanzlerwechsel! Wir vertrauen Dr. Michael Spindelegger! Und genau wir können ihn auch zum Kanzler machen! Und das werden wir am 29. September auch tun!"

Korosec selbst stellt sich heute erneut der direkten Wiederwahl als Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes.

Schittenhelm bedankt sich bei Präsident Khol für die gute Zusammenarbeit

Die Bundesleiterin der ÖVP-Frauen, Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm, bedankte sich in ihren Grußworten bei Seniorenbund-Bundesobmann Dr. Andreas Khol für die gute Zusammenarbeit der beiden ÖVP-Teilorganisationen und wies auf viele thematische Überschneidungen hin. Schließlich seien zwei Drittel der Seniorenbund-Mitglieder Frauen!

Zudem hielt Schittenhelm fest: "Für die ÖVP Frauen ist klar: Nur mit der Kraft der Frauen ist der erste Platz zu erreichen. Unser Ziel ist selbstbestimmt statt fremdgesteuert, das ist der Unterschied zwischen ÖVP und SPÖ Frauen. Die SPÖ schreibt vor, die ÖVP will die Rahmenbedingungen schaffen, in deinen ein selbstbestimmtes Leben möglich ist! Die Frauenministerin hat in der letzten Legislaturperiode kein einziges eigenes Gesetz eingebracht. Wir sagen: Frauenpolitik ist mehr als die Forderung nach Gendern und Quoten. Frauenpolitik ist Programm!"

Leitl: Die älteren Generationen verfügen über einen Erfahrungsschatz, auf den Österreich nicht verzichten kann

Auch Wirtschaftsbund-Obmann, Dr. Christoph Leitl, betonte in seinen Grußworten die Übereinstimmung mit dem Seniorenbund:

"Die älteren Generationen verfügen über einen Erfahrungsschatz, auf den Österreich nicht verzichten kann. Betriebe, die diesen wertvollen Schatz erkennen, werden zu den Gewinnern zählen. Auch aus diesem Grund ist eine Anhebung des tatsächlichen Pensionsalters wichtig, wobei zwischen Wirtschaft und Seniorenbund Einigkeit darüber besteht, dass Anreize für freiwilliges längeres Arbeiten hier ein zentrales Element sein müssen."

Leitl war sich zudem sicher, dass die Senioren als erfahrenste Wählerinnen und Wähler am 29. September ebenso den Kanzlerwechsel wählen werden wie die Vertreter der Wirtschaft.

Kurz: In der ÖVP halten die Generationen zusammen

Der Bundesobmann der Jungen ÖVP, Staatssekretär Sebastian Kurz, strich in seinen Grußworten die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Generationen hervor:

"In der ÖVP halten die Generationen zusammen und setzen sich gemeinsam dafür ein, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wir freuen uns auf die Fortsetzung einer guten Zusammenarbeit!"

Wie schon bei der 60 Jahr-Feier des Seniorenbundes im Vorjahr, hatte der JVP-Obmann ein Geschenk für den Seniorenbund mit dabei: Er überreichte dem Seniorenbund-Obmann einen "Tisch-Wuzzler" für das neue Seniorenbund-Büro. Der Hintergrund: Das Team der JVP und jenes des Seniorenbundes teilen sich im Haus der Bundes-ÖVP seit Neuestem ein Stockwerk - das Geschenk solle die "intergenerationelle Teamarbeit" verstärken.

Den Grußworten der Ehrengäste folgt in Kürze die Grundsatzrede von ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger.

