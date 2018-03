"Kulturmontag" am 9. September: Wiens historische Winzerdörfer in Gefahr , T. C. Boyle live im Studio, Daniel Kehlmann im Interview

Wien (OTS) - Ein Lokalaugenschein in Wiens historischen Winzerdörfern, Bestsellerautor T. C. Boyles Wien-Besuch anlässlich der Aktion "Eine Stadt. Ein Buch" und Daniel Kehlmanns Spiel mit doppelten Böden in seinem neuen Roman "F" - das sind nur einige der Themen, denen sich der "Kulturmontag" mit Clarissa Stadler am 9. September 2013 um 22.30 Uhr in ORF 2 widmet. Nach der Dokumentation "Total Recall - Vom Erinnern und Vergessen" (23.30 Uhr) aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich anlässlich der Ars Electronica 2013 (Infos zum ORF-Programmschwerpunkt unter http://presse.ORF.at) zeigt der "art.film" um 0.20 Uhr "Breaking and Entering - Einbruch und Diebstahl" mit Jude Law, Juliette Binoche und Robin Wright Penn.

Schutzlos-Zonen: Einstürzende Altbauten - Wiens historische Winzerdörfer werden zubetoniert

Hoppla! Da ist beim Abbruch des alten Winzerhauses in Neustift am Walde auch gleich das benachbarte Gebäude in sich zusammengestürzt. Ein drittes wurde nach einem Brand abgetragen. Mitten in einer sogenannten Schutzzone. Der Abriss erfolgte rechtzeitig vor dem Neustifter Kirtag, dem allsommerlichen Dirndl-Dorado, das von Tausenden Vergnügungs- und Stelzenhungrigen gestürmt wird. Wien ist stolz auf seine Weinbaukultur und alten Winzerdörfer, die bei Megaevents wie dem Neustifter Kirtag touristisch so gut vermarktbar sind. Doch wenn die Gaudi vorbei ist, bleiben zusehends gesichtslose Orte zurück. Die Zukunft - das scheint wie abgemacht - gehört dem Appartementhaus. Wo bis in die 1990er Jahre noch der Hahn auf dem Misthaufen krähte, wird betoniert und geklotzt. Der dörfliche Charakter ist längst dahin. Ganz geschlagen geben wollen sich aber diverse Bürgerbewegungen noch nicht. Maler Ernst Fuchs gehört zu den prominenten Proponenten, die weitere Zerstörungen verhindern wollen. Der "Kulturmontag" mit einem Lokalaugenschein.

Best-Seller: T. C. Boyle - Der Rockstar unter den Literaten live im Studio

Der Mann ist Idealist: Des Morgens entleert er seine Blase auf dem Misthaufen vor seinem Haus. Das befeuchte diesen und helfe im von Dürren geplagten Kalifornien, Gallonen von Wasser zu sparen. T. C. Boyle ist erfrischend unprätentiös und das, obwohl er wie ein Rockstar gefeiert wird - und seine Profession auch ein wenig wie ein solcher auffasst: "Romane sind wie Rockkonzerte: Entweder bringst du die Leute zum Tanzen, oder sie feuern dir Bierdosen an den Kopf." Dabei sieht er den Beruf des Schriftstellers durchwegs als Verpflichtung zu Gesellschaftskritik und Engagement. Umweltschutz und Bigotterie, Drogenproblematik und Identitätssuche greift er in seinen Romanen auf. Mit illegalen Einwanderern und Fremdenfeindlichkeit setzte er sich in seinem wohl populärsten und umstrittensten Roman, "América", auseinander. Dieser wird nun im Rahmen der Aktion "Eine Stadt. Ein Buch" 100.000-mal gratis in Wien verteilt. Und eben in den Buchhandlungen gelandet ist sein jüngster Roman "San Miguel". T. C. Boyle ist live zu Gast im "Kulturmontag"-Studio.

Erfolgs-Druck: Daniel Kehlmann und sein Spiel mit doppelten Böden in "F"

Weltweite Auflage: Sechs Millionen, grob geschätzt - womöglich sind mittlerweile einige hunderttausend dazugekommen. Mit dem Sensationserfolg von "Die Vermessung der Welt" sind die Erwartungen an Daniel Kehlmann ins Unermessliche gestiegen. Jetzt legt er seinen neuen Roman vor. "F" ist der schlichte Titel, die Rezensenten sprechen von einem Opus magnum - und sind sich dennoch uneins. Erzählt wird die Geschichte dreier Brüder und ihres abhanden gekommenen Vaters. Hochstapler sind sie allemal: Ein Finanzjongleur, ein Kunstfälscher, ein Priester, der predigt und nicht glaubt, und ein todbringender Erzähler. Der Titel des Romans ist vermutlich eine Hommage an Orson Welles' Film "F for Fake", das Buch ein virtuoses Spiel mit Behauptungen und doppelten Böden. Handwerklich virtuos gezimmert und doch erzählerisch enttäuschend urteilen Kritiker, andere sprechen schlicht von einem Meisterwerk. Der "Kulturmontag" stellt "F" vor und bittet Kehlmann zum Interview.

