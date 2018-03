DASEINSVORSORGE IM EUROPÄISCHEN BINNENMARKT: HÖHERE QUALITÄT ZU NIEDRIGEREM PREIS

Fachsymposium im Haus der Europäischen Union am 06 September 2013

Wien (OTS) - Daseinsvorsorge und der damit im Zusammenhang stehende Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Konzessionsrichtlinie stand heute, Freitag, 06. September 2013 im Mittelpunkt eines Fachsymposiums zum Thema "Zukunft der Daseinsvorsorge im Binnenmarkt - Vertrauen durch Public Social Responsibility". In einem Pressegespräch am Rande der Veranstaltung sagte Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich: "Das Symposium soll ein Beitrag zur Vertiefung der Informtion und Versachlichung der Diskussion sein. Schließlich geht es uns um "Public Social Responsibility" d.h. Verantwortung für das Gemeinwohl."

Die Ausgestaltung der Konzessionsrichtlinie wird entscheiden, inwieweit Leistungen der Daseinsvorsorge den Wettbewerbsregeln des europäischen Binnenmarktes unterworfen sind und auch vom privaten Dienstleistern erbracht werden können.

Zum Auftakt des Symposiums übereichte Frau Sylvia Freygner, Vorstand des Instituts "Public Social Responsibility" (P/S/R) an Kristin Schreiber, Stv. Kabinettschefin von EU-Binnenmarktkommissar Barnier, sowie Jörg Leichtfried, Mitglied des Europäischen Parlaments ein Positionspapiers "Zur Organisation der Daseinsvorsorge im Binnenmarkt", welches Empfehlungen und Maßnahmen für die öffentlichen Hand zur Absicherung der Daseinsvorsorge beinhaltet.

In zwei Panels diskutierten namhafte Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik die Themen "Recht und Ökonomie im Wettbewerb" sowie "Antagonismus Daseinsvorsorge und Binnenmarkt". Kristin Schreiber stellte die Zielsetzungen des Richtlinienvorschlages vor, wobei es darum geht Transparenz und Gleichbehandlung am Binnenmarkt sicher zu stellen. Damit sollen Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen unterstützt und letztendlich höhere Qualität der Leistungen zu einem niedrigeren Preis für die Bürger ermöglicht werden.

Jörg Leichtfried, Mitglied des Europäischen Parlaments, betonte, dass die Daseinsvorsorge mit lebenswichtigen Gütern- und Dienstleistungen wie Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Krankenhäuser etc besonders sensibel sei und die allgemeine Tendenz zur Liberalisierung in diesem Bereich ausgenommen werden müsse, wobei dies durchaus mit den vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes vereinbar sei. Mit Grundrechtsfragen und damit verbundenen Konsequenzen für die Gewährleistung der Grundversorgung befasste sich auch Kathrin Stainer-Hämmerle, Univ.-Prof. für Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kärnten.

Nachstehend finden Sie alle SprecherInnen des Fachsymposiums im Überblick.

Panel 1 - Recht und Ökonomie im Wettbewerb

Key Note: Kristin Schreiber | Stv. KC GD Binnenmarkt und Dienstleistungen, Kabinett EU-Kommissar Barnier

Josef Aicher, Institutsvorstand Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Universität Wien

Michael Holoubek, Univ.-Prof. Institut Öffentliches Recht AT/EU, WU Wien

Christian Keuschnigg,| Direktor Institut für Höhere Studien Wien Walter Obwexer, Univ.-Prof. Institut Europarecht und Völkerrecht, Universität Innsbruck

Oliver Rottmann, GfV Kompetenzzentrum Wirtschaft/Daseinsvorsorge, Universität Leipzig

Moderation: Ellen Lemberger | Wirtschaftsredakteurin Österreichischer Rundfunk, ORF

Panel 2 - Antagonismus Daseinsvorsorge und Binnenmarkt

Key Note: Jörg Leichtfried, Mitglied Europäisches Parlament und Horst Pirker | Vorstandsvorsitzender Saubermacher AG

Bernd-Christian Funk, Institutsvorstand Universitätsrecht, JKU Linz Ronald Rohrer, Vizepräsident Oberster Gerichtshof Wien a.D.

Manfred Röber, Univ.-Prof. Wirtschafts-Wissenschaftliche Fakultät, Universität Leipzig

Kathrin Stainer-Hämmerle, Univ.-Prof. Wirtschaftspolitik, Fachhochschule Kärnten

Theodor Thanner, Generaldirektor Bundeswettbewerbsbehörde Moderation: Reinhard Göweil, Chefredakteur Wiener Zeitung

