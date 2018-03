VP-Stiftner ad Maresch: Beenden Sie dieses Chaos!

Wien (OTS) - "Rüdiger Maresch lebt offenbar auf einem eigenen grünen Planeten. Er ist weder mit grünen Parteifreunden in den Bezirken noch mit der Bevölkerung in Mariahilf und Neubau in Kontakt", konstatiert der Verkehrssprecher der ÖVP Wien Gemeinderat Roman Stiftner in einer knappen Reaktion.

Roman Stiftner: "Die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Mariahilf Susanne Jerusalem hat in der aktuellen Ausgabe der Bezirkszeitung eine Einbahnregelung in der Gumpendorfer Straße von der Stiegengasse zur Kaunitzgasse gefordert und es damit sogar auf die Titelseite geschafft. Sollte Frau Jerusalem nicht mehr bei den Grünen sein oder ihre Privatmeinung geäußert haben, weiß Rüdiger Maresch mehr als wir. Dass es aber laut Maresch "in beinah allen Straßen und Gassen eine deutliche Reduktion des Autoverkehrs und damit weniger Lärm, mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität" gibt, ist definitiv eine Verhöhung der Bevölkerung."

"Anstatt das Chaos rund um die Mariahilfer Straße zu beenden und die Bürger entscheiden zu lassen, drehen die Grünen weiter an der Eskalationsspirale. Ein kurzer Blick auf wien.orf.at könnte aber vielleicht auch Maria Vassilakou zum Nachdenken bringen. Dort wurde abgefragt, wie es mit der Mariahilfer Straße weitergehen soll: 53,5% waren bei der Abstimmung für die Wiederherstellung des alten Zustandes. Gerade einmal 8% sagen, das Projekt soll so wie es jetzt in der Testphase ist, umgesetzt werden. In der Schule würde man sagen: Ein glattes Nicht genügend, Frau Vassilakou!", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at