LR Ragger bleibt Vizepräsident bei EU-Organisation ELISAN

Präsident Sernagiotto lobt sein Engagement für europäisches Netzwerk

Klagenfurt (OTS) - "LR Mag. Christian Ragger hat sich in den vergangenen Jahren intensiv für die Zusammenarbeit der Regionen und für gemeinsame Projekte eingesetzt." So begründete die Vizebürgermeisterin von Marseille Sylvie Carrega, warum sie Ragger der ELISAN-Versammlung am Freitag am Gardasee zur Wiederwahl als Vizepräsident vorschlug. Mit großer Mehrheit wurde ihr Antrag genehmigt.

Der Regionalassessor für Soziales im Veneto, Remo Sernagiotto, der als Präsident von ELISAN, wiedergewählt wurde, bezeichnet LR Mag. Ragger als engagierten Vertreter in seinem Team. Bei ELISAN handelt es sich um ein Netzwerk regionaler Sozialorganisationen, denen 200 Regionen und über 2.000 Kommunen angehören. ELISAN (European local inclusion and social action network) hat sich den Kampf gegen Armut in Europa zum Ziel gemacht und bemüht sich, dass sich erfolgreiche Projekte möglichst in ganz Europa durchsetzen. Das Land Kärnten arbeitet seit einigen Jahren intensiv beim ELISAN mit. Neben LR Mag. Ragger wurde LHStv. Dr. Beate Prettner als Mitglied aufgenommen und auch die Stadt Klagenfurt trat in das Netzwerk ein.

