Ludwig/Lehner: Eröffnungsfest im neuen Kolping-Wohnhaus

Pilotprojekt von Stadt Wien und Kolping Österreich für Familien in Notlagen

Wien (OTS) - Das neue Kolping-Wohnhaus in der Floridsdorfer Jeneweingasse umfasst 16 Wohnungen, Spielflächen für Kinder sowie einen Gemeinschaftsgarten. Nach Bedarf steht den BewohnerInnen ein umfassendes Betreuungsangebot zur Verfügung.

Heute, Freitag, eröffneten Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Heinz Lehner sowie Christine Leopold, Präsidentin von Kolping Österreich, das neue Wohnhaus im Rahmen eines Fests. ****

In dem gemeinsam von Kolping und der Stadt Wien entwickelten Pilot-Projekt unter dem Titel "Leistbares Wohnen" soll einkommensschwachen Familien und Menschen, die mit verschiedenen Notlagen konfrontiert sind, eigenständiges Wohnen und die Entwicklung neuer Lebensperspektiven ermöglicht werden.

"Mit diesem Projekt wollen wir mithelfen, stabile Verhältnisse zu schaffen, vor allem für die betroffenen Kinder", so Kolping-Präsidentin Christine Leopold.

Auch Bezirksvorsteher Heinz Lehner begrüßte die Initiative:

"Dieses Pilotprojekt wird eine gute Wohnmöglichkeit für finanzschwache Familien bringen, die oft unverschuldet in eine Notlage gekommen sind."

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig hob den Beitrag der Stadt Wien hervor: "Die Stadt Wien hat auch finanziell - rund eine Million Euro aus Mitteln der Wiener Wohnbauförderung - zur Verwirklichung dieses wichtigen Pilotprojekts beigetragen."

Optimale Nutzung des Raumangebots

In zweijähriger Bauzeit entstanden auf einer Fläche von mehr als 1.000 m2 insgesamt 16 modern und funktionell eingerichtete Wohnungen. Bei der Planung des Kolping-Wohnhauses durch das Team von "SHARE architects" wurde auf die optimale Nutzung des vorhandenen Platzangebots geachtet. Die Wohnungen in Größen von 38 bis 77 m2 bieten jeweils ein Wohnzimmer mit integrierter Küchenzeile und ein bis zwei getrennt begehbare Schlafräume. Im Erdgeschoß sind Spielflächen für Kinder angelegt, ebenso kann der Garten des Hauses von allen BewohnerInnen genutzt werden.

Zusätzlich zum Wohnangebot wird im Rahmen des Projekts für soziale Betreuung (Sicherstellung der Wohnungserhaltung, Krisenintervention, Schuldenberatung, Beratung in Erziehungsfragen u.a.) innerhalb des ersten Wohnjahres gesorgt.

Die Wohnungen wurden von Kolping Österreich gemeinsam mit dem Wohnservice Wien und dem Fonds Soziales Wien vergeben. Eine Wohnung ist als Notwohnung vorgesehen.

Kolping Österreich

Kolping Österreich ist ein gemeinnütziger katholischer Sozialverband, der seit mehr als 160 Jahren junge Menschen auf dem Weg ihrer Berufsausbildung begleitet; zusätzlich zu den Jugendwohnhäusern wurden in den letzten Jahrzehnten Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen sozialen Notlagen sowie für alte und pflegebedürftige Menschen geschaffen. Kolping Österreich ist Teil des Internationalen Kolpingwerkes mit rund 500.000 Mitgliedern in mehr als 60 Ländern der Welt.

