ORF III überträgt Friedenskonzert mit Zubin Mehta live aus Kaschmir

Am 7. und 8. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 7. September 2013, dirigiert Zubin Mehta das "Konzert für Kaschmir" mit dem Bayrischen Staatsorchester in Srinagar an den Ufern des Dal-Sees in Kaschmir. ORF III Kultur und Information überträgt live um 14.15 Uhr und wiederholt das einzigartige Konzert tags darauf, am Sonntag, dem 8. September, um 22.45 Uhr. Dies ist das erste Mal, dass ein internationaler Kulturevent dieser Größe im ehemaligen Fürstenstaat stattfindet - und das erste Konzert eines westlichen Orchesters in Kaschmir. Dieses einzigartige Kulturereignis wurde von der deutschen Botschaft von Neu-Delhi initiiert und in Zusammenarbeit mit den Regierungen von Indien, Jammu und Kaschmir realisiert. Dirigent Zubin Mehta widmet diesen Abend den Menschen der politisch umstrittenen Himalaya-Region als Signal des Friedens und der Völkerverständigung. Zubin Mehta, in Indien geboren und ganz besonders Österreich verbunden, präsentiert mit dem Bayerischen Staatsorchester und den herausragenden österreichischen Solisten Andreas Öttl (Trompete) und Julian Rachlin (Violine) musikalische Meisterwerke von Ludwig van Beethoven, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Joseph Haydn.

Im Hauptabend setzt "zeit.geschichte" seinen Südamerika-Schwerpunkt fort. Um 20.15 Uhr rührt ORF III an einem brisanten Thema:

"Politische Morde: Romero - Tod eines Erzbischofs" erzählt die Hintergründe des Mordes an Bischof Oscar Romero, der durch seine Predigten und sein politisches Engagement sowohl dem Regime in El Salvador als auch dem Vatikan unbequem war, am 24. März 1980.

Ein weiterer Priester mit politischem Engagement steht im Zentrum der darauffolgenden Dokumentation um 21.00 Uhr: "Ernesto Cardenal: Der Rebell". Cardenals Eintreten für die Armen Nicaraguas, das auch sehr politisch motiviert war, trug Ernesto Cardenal nicht nur Anerkennung, sondern auch die Gegnerschaft des Vatikans ein.

Um 21.30 Uhr rundet die Dokumentation "Nicaragua - Die gestohlene Revolution" den Themenabend ab. Zu Wort kommen in dem Dokumentarfilm von Clara Ott und Gilles Bataillon unter anderem ehemalige Kämpfer und Mitglieder der ersten Regierung von Daniel Ortega.

Am Sonntag, dem 8. September, steht "Erlebnis Bühne" ganz im Zeichen von Mozarts "Zauberflöte". Bevor im Hauptabend die Inszenierung von den diesjährigen Bregenzer Festspielen zu sehen ist, präsentiert Barbara Rett um 19.20 Uhr das Künstlerporträt "Die Zauberflöte -Mozarts Vermächtnis", das der spannenden Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Zauberflöte auf den Grund geht, nicht zuletzt an Originalschauplätzen in Wien, Salzburg, Weimar und Berlin. Beteiligt waren u.a. der Ägyptologe Jan Assmann, die Schikaneder-Biografin Eva Gesine Baur und der Musikforscher Manfred Konrad.

Um 20.15 Uhr heißt es dann: Vorhang auf für Mozarts wohl bekannteste Oper von den Bregenzer Festspielen 2013! Was beginnt wie ein Märchen, wird zum fantastischen Spiel zwischen Zauberposse und Freimaurer-Mystik: Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" verbindet eine Liebesgeschichte mit den großen Fragen der Aufklärung. Regie führte Festspielintendant David Pountney.

