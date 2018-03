ORF SPORT + mit einem Niki-Lauda-Schwerpunkt und einem Bericht über das fußballverrückte Irland

Am 7. und 8. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlight am Samstag, dem 7. September 2013, in ORF SPORT + ist ein Niki-Lauda-Schwerpunkt mit dem Special "Niki Lauda - Interview mit 'Rush'-Regisseur Ron Howard und der Unfall vom Nürburgring" um 20.15 Uhr und mit den Höhepunkten vom Formel-1-Grand-Prix in Österreich 1984 um 21.15 Uhr.

Der Bericht "Irland - ein fußballverrücktes Land" um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte der Leichtathletik-WM 2013 in Moskau um 20.25 Uhr und von den WEC 6 Hours of Sao Paulo um 22.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 8. September.

Das einstündige Special "Niki Lauda - Interview mit 'Rush'-Regisseur Ron Howard und der Unfall vom Nürburgring" wirft einen Blick zurück auf die Formel-1-Saison 1976 mit dem Unfall von Niki Lauda am Nürburgring und seinem Comeback nur 42 Tage später beim Großen Preis von Italien. Teil des Specials sind ausführliche Interviews mit Niki Lauda und Regisseur Ron Howard über den Film "Rush - Alles für den Sieg", der im Oktober 2013 in den Kinos startet. Der dreifache Weltmeister Lauda und der Oscar-Preisträger und "Rush"-Regisseur Howard ("Apollo 13", "A Beautiful Mind") sprechen über den Film, die Unterschiede zur Realität, die Hauptdarsteller und über ihr persönliches Verhältnis.

Am 12. Oktober schnürt ORF eins zum Start des Niki-Lauda-Kinohits "Rush" ein hochkarätiges Paket mit der Doku "Das Duell Niki Lauda gegen James Hunt" (22.05 Uhr, Wiederholung am 13. nach dem GP von Japan) und den Kinohits "Cars 2" (20.15 Uhr) und "Driven" (22.55 Uhr).

1984 holte sich Niki Lauda seinen dritten WM-Titel. Fünf Grands Prix entschied Lauda in dieser Saison für sich, darunter auch am 19. August sein Heimrennen in Zeltweg. Für den dreifachen Weltmeister war es der erste Heimsieg. Auf McLaren verwies er den Brasilianer Nelson Piquet und den Italiener Michele Alboreto auf die Plätze.

Ronald Reisenbauer stellt am 8. September in seinem Reisebericht das fußballverrückte Land Irland vor.

Fast 2.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 200 Nationen kämpften bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 10. bis 18. August 2013 im Olympiastadion Luschniki in Moskau um die Medaillen. Überragend präsentierte sich wieder einmal Usain Bolt. Der Jamaikaner holte wie in Berlin 2009 drei Goldmedaillen - über 100 Meter, 200 Meter und mit der 4 x 100-Meter-Staffel. Mit dem 18. Platz von Gerhard Mayer im Diskuswurf und dem 28. Platz von Andreas Vojta über 1.500 Meter haben die beiden ÖLV-Teilnehmer in Moskau nicht wie erhofft abgeschnitten.

