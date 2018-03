Export-Halbjahresbilanz: Leitl - Strategie, Exporte in Übersee zu forcieren, macht sich bezahlt

Handelsbilanzdefizit verringert - Ausfuhren legten im ersten Halbjahr 2013 um 1,1% zu, Importe gingen um 3,5% zurück

Wien (OTS/PWK613) - "Österreichs Exporte entwickeln sich heuer trotz schwierigerer Rahmenbedingungen positiv. Durch den moderaten Anstieg der Exporte sowie dem Rückgang der Importe konnte das Handelsbilanzdefizit deutlich verringert werden", betont WKÖ-Präsident Christoph Leitl anlässlich der heute (Freitag) veröffentlichten Außenhandelszahlen für das erste Halbjahr 2013 durch die Statistik Austria. Auch wenn die Ausfuhren in die traditionellen Zielmärkte innerhalb Europas zum Teil stagnieren, wurden vor allem in Überseedestinationen (BRICS +3,4%, ASEAN +12,3%, Afrika +6,4%, Naher und Mittlerer Osten +16,7%, Nordamerika +3,7%, GUS +19,2%) gute Exportzuwächse eingefahren. "Damit bestätigt sich auch unsere gemeinsame Strategie mit dem Wirtschaftsministerium innerhalb der Exportoffensive 'go international', österreichische Unternehmen zum Schritt in Regionen außerhalb der EU zu motivieren", so Leitl abschließend. (BS)

