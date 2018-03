Klubklausur der SPÖ-Niederösterreich

St. Pölten, (OTS/SPI) - Vom 5. bis 6. September fand in Baden eine Klubklausur des SPNÖ-Landtagsklubs statt. Neben den Landtagsabgeordneten und Bundesräten nahmen auch der gf. Vorsitzende Bgm. Mag. Matthias Stadler und das SP-Regierungsteam LHStv. Karin Renner und LR Maurice Androsch an den Beratungen teil. Themen waren neben der Schwerpunktsetzung in der Landtagspolitik für die kommenden Monate vor allem neue Initiativen in den Bereichen Wohnen, Kinderbetreuung, Konsumentenschutz und Gesundheitspolitik.

"Nach der Landtagswahl am 3. März 2013 war auch der SPNÖ-Landtagsklub vor die Aufgabe gestellt, sich neu zu positionieren und sich im Rahmen der personellen Änderungen an der Spitze der SPÖ-Niederösterreich und in den Landesregierungsbüros einzubringen. Dies ist gut gelungen, der Klub ist mit erfahrenen MandatarInnen bestens aufgestellt und auf die weiteren Jahre der aktuellen Legislaturperiode gut vorbereitet", zeigt sich der Klubobmann der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Alfredo Rosenmaier zufrieden.

Die SPNÖ wird jedenfalls eine klare thematische Positionierung forcieren. "Dabei steht eine sachliche Kooperation ohne persönliche Untergriffe und ohne Polemik im Vordergrund", so Rosenmaier. Der SPNÖ-Landtagsklub wird sich in den kommenden Monaten folgenden Schwerpunkten widmen: Zusätzliche Pflege- und Betreuungsplätze, Sicherung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich und Schaffung neuer Arbeitsplätze, zusätzliche Unterstützungen für finanzschwache Gemeinden, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, neuer Wohnraum für junge LandesbürgerInnen und Familien, die Modernisierung der Bildungsinfrastruktur sowie Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen für die Sozialen Dienste, zusätzliche Unterstützung für Freiwillige und Blaulichtorganisationen, Entlastung für KonsumentInnen und PendlerInnen sowie eine Sicherheits-Offensive für Niederösterreich.

Der gf. Landesparteivorsitzende Bgm. Mag. Matthias Stadler widmete sich in seinen Ausführungen vor allem den Anliegen günstiger Wohnen und Ausbau der Kinderbetreuung. "Wohnen muss für die Menschen leistbar sein und darf nicht zur sozialen Frage werden. In den vergangenen Jahren ist vor allem im Bereich der privaten Mietwohnungen der Mietpreis deutlich stärker als die Inflation gestiegen. Um dem entgegenzuwirken, sollen das Angebot mit geförderten Wohnungen sowie der Mietzins und Befristungen im privaten Mietbestand beschränkt werden", so Stadler. Der gf. SPNÖ-Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass es ihm gelungen ist, im Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP NÖ zu vereinbaren, dass wesentlich mehr Förderungen für den großvolumigen Wohnbau zur Verfügung stehen -in einem Ausmaß von jedenfalls 2.500 Wohnungen jährlich. Dazu werden im Rahmen des von Bundeskanzler Werner Faymann initiierten Konjunkturpaketes österreichweit 14.200 Wohnungen geschaffen, 2.360 davon in Niederösterreich - zusätzlich zu den im Arbeitsübereinkommen vereinbarten 2.500 Wohnungen. Stadler hat außerdem in der Landeshauptstadt das Projekt "Junges Wohnen" umgesetzt - hier sollen bis Frühjahr 2015 kostengünstige Wohnungen, vor allem für junge Menschen, entstehen.

Stadler plädiert auch für "mehr Kinderbetreuungseinrichtungen" und damit eine "bessere Kinderbetreuung". "Es braucht eine starke soziale Infrastruktur, und zwar überall, nicht nur in den großen Städten. Gerade am Land brauchen wir ein starkes Netz an Kinderbetreuung. In Niederösterreich sollen rund 5.000 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden", so Stadler. Im "Fairnesspaket für Niederösterreich", welches erst am Mittwoch mit Bundesministerin Heinisch-Hosek und FSG NÖ Vorsitzendem Rene Pfister präsentiert wurde, ist das ein wichtiger Punkt.

Stadler streifte auch einen wichtigen Bereich der niederösterreichischen Bildungspolitik. "Beim Ausbau des Universitäts-Standorts Niederösterreich darf kein Stillstand eintreten", fordert Stadler einen Uni-Standort Niederösterreich: "Als Ergänzung zur Donau-Uni und der Landsteiner-Universität ist ein öffentlicher Standort mit medizinischer Ausbildung sinnvoll. Die NiederösterreicherInnen sollen noch stärker wissensdurstig und bildungshungrig werden."

"Der Konsumentenschutz ist ein weit gefasstes Feld, bei dem es in allen Facetten darum geht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Bei der Klubklausur wurde vor allem der Problemkomplex Jugendliche beim Einkauf oder bei eventuellen Kostenfallen im Internet behandelt", so NÖ Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner.

Insgesamt rund 5,9 Millionen ÖsterreicherInnen über 14 Jahre nutzen aktuell das Internet, bei den 14- bis 19-Jährigen sind es rund 97 Prozent! Über 4,3 Millionen Menschen in Österreich nutzen das Netz auch zum Online-Shopping. "Problematisch ist im Übrigen nicht nur ein falsches Konsumverhalten, Schwierigkeiten gibt es häufig mit vermeintlich unentgeltlichen Angeboten. Vorsicht geboten ist beispielsweise bei auf den ersten Blick kostenlosen Online-Games, bei denen durch Extramaterial oder Mitgliedschaften durchaus hohe Kosten entstehen können. Bei Smartphones ist auch bei Apps manchmal Vorsicht geboten. Auch in vielen anderen vermeintlichen Gratis-Angeboten im Internet lauern versteckte Kosten. Daher ist es wichtig, die Informationen auf der Seite genau zu studieren und besonders dem Kleingedruckten viel Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere dann, wenn man aufgefordert wird, die persönlichen Daten bekannt zu geben", so Renner, die ankündigt, das Konsumentenschutz- und Beratungsangebot zu bündeln und noch konsumentenfreundlicher zu machen.

NÖ Gesundheitsreferent LR Maurice Androsch stellte die Ergebnisse des 1. NÖ Kinder- und Jugendgesundheitsberichts in den Mittelpunkt der Beratungen. "Der Bericht zeigte Anfang des Jahres als erste Gesamtschau über die gesundheitsbezogenen Werte aller Kinder und Jugendlichen Handlungsbedarf auf. Einem Zuwenig an körperlicher Aktivität steht eine zu intensive Mediennutzung in Form von Fernsehen, Computer, Handy und Spielkonsolen gegenüber. 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen sitzen zwei oder mehr Stunden pro Tag vor dem TV. 31 Prozent spielen täglich mehr als zwei Stunden Computerspiele. Als Folge davon sind rund 20 Prozent der NÖ SchülerInnen übergewichtig oder adipös (Österreich: 15 Prozent). Nach Geschlechtern getrennt sind 22 Prozent der Burschen und 16 Prozent der Mädchen übergewichtig oder adipös. Das Ernährungsverhalten ist geprägt durch ein Zuwenig an Obst und Gemüse, aber ein Zuviel an Süßigkeiten und Softdrinks. 28 Prozent der Kinder und Jugendlichen konsumieren täglich Süßigkeiten und 24 Prozent täglich Softdrinks", so Androsch, der klare gesundheitspolitische Konsequenzen als politische Aufgabe sieht. "In vier Arbeitsgruppen zu den Themenkreisen Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit und Sucht sollen nun nach einer Kick-Off-Veranstaltung im Herbst durch alle 'Stakeholder' im Gesundheitswesen Ziele, Maßnahmen und Wege erarbeitet werden, die eine Verbesserung der Kindergesundheit einleiten. Mit ersten Ergebnissen der Arbeitsgruppen wird Ende des nächsten Jahres zu rechnen sein", so Androsch.

SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Robert Laimer ging auf die aktuelle Arbeit der Landespartei auch im Zuge des laufenden Wahlkampfs ein:

"Natürlich ist bei uns im Haus gerade jeder im Wahlkampfmodus. Wir wollen alles dafür tun, um einen ordentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass die SPÖ auf Bundesebene mit Respektsabstand am 29. September erster wird! Österreich hat in den letzten Jahren gut auf die Krise reagiert und hat sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen gut entwickelt. Das ist vor allem Bundeskanzler Werner Faymann und dem SP-Regierungsteam zu verdanken. Für Laimer macht der Vergleich sicher, wenn man sich an die Politjahre von 2000 bis 2006 und die damaligen Protagonisten Schüssel, Strasser, Grasser und Co. zurückerinnert: "Unter Schwarz-Blau gab es Rekordarbeitslosigkeit trotz Hochkonjunktur; der Korruption wurde systematisch Tür und Tor geöffnet und durch Privatisierungen wurde das Tafelsilber der ÖsterreicherInnen verscherbelt. Derartige Experimente hat sich unser Heimatland kein zweites Mal verdient. Insbesondere die NiederösterreicherInnen haben eine besondere Abneigung gegen Schwarz-Blau!"

Über die aktuelle Wahlkampfperformance der ÖVP zeigt sich Landesgeschäftsführer Laimer jedenfalls stark verwundert: "Jüngste Aussagen von Finanzministerin Fekter und Wirtschaftskammerpräsident Leitl, dass der Wirtschaftsstandort Österreich 'ramponiert' und 'abgesandelt' sei, sind bedenklich. Offenbar wird vergessen, dass die ÖVP seit 1987 durchgehend in der Regierung sitzt und seither auch den Wirtschaftsminister stellt! Trotz Wahlkampf empfehle ich der ÖVP kühlen Kopf zu bewahren und ein wenig besser auf die Wortwahl zu achten - weil es gibt auch den 30. September. Auf die Performance eines Teams Stronach, dessen Chef vor wenigen Tagen die Wiedereinführung der Todesstrafe forderte, braucht man wohl nicht einzugehen - das richtet sich alles von selbst."

