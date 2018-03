ÖVP - T E R M I N E

(37. Woche vom 9. bis 15. September 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 9. September 2013 09:00 Pressekonferenz mit EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas zum Thema "Handeln.Mitmachen.Bewegen. Der Kickoff zu den Europawahlen" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 11:00 Pressekonferenz von LH-Stv. Hermann Schützenhöfer mit BM Dr. Beatrix Karl und StS Dr. Reinhold Lopatka zum Thema "Beste Wahl für die Steiermark" (Karmeliterplatz 6, 8010 Graz) 18:00 StS Sebastian Kurz bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Integration (Salon Schmid, Friedrichstraße 7, 1010 Wien) 18:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf besucht das "Standard Sommerfest für die Karriere" (MAK, Stubenring 5, 1010 Wien) 21:05 VK ÖVP-Kanzlerkandiat Dr. Michael Spindelegger bei einer Live- TV-Konfrontation "Wahl 13" (ORF 2) BM Dr. Maria Fekter auf Bundesländertag in Oberösterreich BM Mag. Johanna Mikl-Leitner auf Bundesländertag in der Steiermark Plenum des Europäischen Parlaments (bis 12.9., Straßburg) DIENSTAG, 10. September 2013 18:00 ÖVP-Kanzlerkandidat Dr. Michael Spindelegger und das ÖVP- Regierungsteam beim Wahlkampfauftakt (Messe Wien, Halle D, Trabrennstraße 7, 1020 Wien) VK BM Dr. Michael Spindelegger und BM Dr. Maria Fekter auf Bundesländertag in Wien MITTWOCH, 11. September 2013 09:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner auf Betriebsbesuch bei der Brantner Gruppe (Brennausstraße 10, 3500 Krems) 10:15 BM Dr. Reinhold Mitterlehner auf Betriebsbesuch bei der Stiefler GesmbH (Hafenstraße 66, 3500 Krems) 10:30 BM DI Nikolaus Berlakovich übergibt klima:aktiv Gold-Plaketten an "Wohnhausanlage Kirchäcker" (Wohnhausanlage Kirchäcker West, Johann Sebastian-Bach-Gasse, 7000 Eisenstadt) 13:45 BM Dr. Reinhold Mitterlehner und LR Dr. Stephan Pernkopf bei der Pressepräsentation der Strom-Boje 3 (Weingut Jamek, 3610 Joching) 14:00 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich anlässlich "Präsentation Nationalratswahl-Kandidaten" (Gasthaus Krail, Hauptstraße 37, 7350 Oberpullendorf) 16:40 "Preisverleihung Impuls 2013" mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner (Design Center, Europaplatz 1, 4020 Linz) 18:30 BM Dr. Beatrix Karl und Bundesleiterin der ÖVP Frauen NR-Abg. Bgm. Dorothea Schittenhelm bei der Landesfrauenkonferenz STARK.SCHWARZ.WEIBLICH der ÖVP Vorarlberg (Hotel Schiffle, Radetzkystraße 38, 6845 Hohenems) 19:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Wahlkampfauftakt der ÖVP Oberösterreich (Gasthaus Danzer, Höhnharterstraße 19, 5252 Aspach) VK BM Dr. Michael Spindelegger und BM Dr. Maria Fekter auf Bundesländertag in Oberösterreich BM Dr. Beatrix Karl und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf Bundesländertag in Vorarlberg StS Dr. Reinhold Lopatka auf Bundesländertag in der Steiermark DONNERSTAG, 12. September 2013 15:00 BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Podiumsdiskussion "Landwirtschaft bringt's! Leistungen der Land- und Forstwirtschaft für die Gesellschaft" (Österreichisches Theatermuseum, Palais Lobkowitz, Eroica-Saal, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien) 16:30 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner beim Sicherheitskongress 2013 des Kuratorium Sicheres Österreich zum Thema "Cyberlife 2030: Mit Sicherheit in die technologische Zukunft" (KSÖ) und dem BMI (Congress Center Messe, Messeplatz 1, 1020 Wien) 16:30 ÖVP-Kandidat Asdin el Habbassi, Obmann der JVP Salzburg, auf Einladung von NR-Präs. Barbara Prammer und der Bundesjugendvertretung bei der Dialogveranstaltung "29913 – Du gibst den Ton an!" PolitikerInnen stellen sich den Fragen von Erst- und JungwählerInnen (Sitzungssaal des Nationalrates, 1017 Parlament) 17:00 NR-Abg. Bgm. Dorothea Schittenhelm, Bundesleiterin der ÖVP Frauen, bei der Landesfrauenkonferenz STARK.SCHWARZ.WEIBLICH der ÖVP Tirol (Hotel Adlers, Bruneckerstraße 1, 6020 Innsbruck) 19:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert bei der Veranstaltung "Was bringt mir die EU" (Gemeindesaal, Hauptstraße 21, 2441 Mittendorf an der Fischa) 19:30 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP- Bezirksparteivorstandssitzung Bruck/Leitha (Hauptplatz 10- 11, 2460 Bruck/Leitha) 20:00 Preisüberreichung durch BM Dr. Maria Fekter bei der Galaveranstaltung "Vöckla Award 2013" (VARENA, Linzer Straße 50, 4840 Vöcklabruck) VK BM Dr. Michael Spindelegger auf Bundesländertag in der Steiermark BM Dr. Beatrix Karl auf Bundesländertag in der Steiermark BM Dr. Reinhold Mitterlehner auf Bundesländertag in Oberösterreich (Bezirk Rohrbach) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf Bundesländertag in Vorarlberg FREITAG, 13. September 2013 09:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht gemeinsam mit LR Dr. Stephan Pernkopf den Staatspreis für beispielhafte Forstwirtschaft im Rahmen des Österreichischen Waldbauerntages 2013 (Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten) 09:30 BM Dr. Maria Fekter und StS Sebastian Kurz bei der Haupttagung des 60. Österreichischen Gemeindetages 2013, Frau Minister Fekter wird die Festrede halten (Tips Arena Linz, Ziegeleistraß6 76, 4020 Linz) 10:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner eröffnet die 48. Braunauer Herbstmesse (Messegelände, 5280 Braunau am Inn) 10:30 StS Dr. Reinhold Lopatka nimmt an einer Schuldiskussion teil (Stadthalle Fürstenfeld, Wallstraße 26, 8280 Fürstenfeld) 11:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas verleiht den Bürgerpreis 2013 des Europäischen Parlaments (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 13:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert mit dem Absolventenverein Döbling (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 14:00 StS Dr. Reinhold Lopatka und LH-Stv. Mag. Franz Steindl beim Festakt 20 Jahre gesetzliche Integration (NMS Oberwart, Schulgasse 29, 7400 Oberwart) 17:00 BM Dr. Maria Fekter beim Festakt zur Eröffnung der Ortsstelle des Roten Kreuzes Attnang-Puchheim (4846 Redlham) 17:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert mit Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Brigitte Jank, Prof. Dr. Jochen Schiek, Mag. Werner Gruber und Mag. Peter Michael Ikrath zum Thema "Wien als Forschungsstandort in Europa" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 18:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner und Bundes- und Landesleiterin der ÖVP Frauen NR-Abg. Bgm. Dorothea Schittenhelm bei der Frauenkonferenz der ÖVP Frauen Niederösterreich (h@us 2.1, Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten) 18:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner referiert beim Gemeindeparteitag Ottensheim (Filmszene, Bahnhofstraße 14a, 4100 Ottensheim) 18:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Wahlauftakt der ÖVP Bezirk Jennersdorf (Altenhof 14, 8385 Neuhaus am Klausenbach) 19:00 VK ÖVP-Kanzlerkandidat Dr. Michael Spindelegger beim "Abend der Anliegen für Österreich". Akkreditierung bitte unter info @ mein-anliegen.at oder Tel. +43 676/490 2062 (Stadthalle, Halle F, Vogelweidplatz 14, 1150 Wien) 19:30 BM Dr. Beatrix Karl beim Bezirksparteitag der ÖVP Graz Jakomini (Krone Center, Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz) BM Dr. Beatrix Karl auf Bundesländertag in Wien ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf Bundesländertag in Vorarlberg SAMSTAG, 14. September 2013 09:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner mit der ÖVP-Ortsgruppe bei einer Verteilaktion zur NR-Wahl (Dreisesselbergstraße 13, 4161 Ulrichsberg) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl und NR-Abg. Peter Haubner bei einer Wanderung der Sportunion auf den Preber (Treffpunkt: Parkplatz am Preber See, Alpengasthof Ludlalm, 5580 Tamsweg) 16:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger und BM DI Nikolaus Berlakovich beim Landestag der JVP Burgenland (Kulturzentrum Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22, 7053 Hornstein) 20:00 BM Dr. Maria Fekter beim Welser Volksfest (4600 Wels) VK BM Dr. Michael Spindelegger auf Bundesländertag im Burgenland StS Dr. Reinhold Lopatka auf Bundesländertag in der Steiermark ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf Bundesländertag in Vorarlberg SONNTAG, 15. September 2013 10:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas besucht im Rahmen der Hilfswerk Family Tour 2013 das Hügelparkfest in Hietzing (Hügelpark/Fichtnergasse/Stösselgasse/Kupelwiesergasse, 1130 Hietzing) 10:30 BM Dr. Maria Fekter bei der Eröffnung des Brucknerfestes Linz 2013 (Untere Donaulände 7, 4010 Linz) 10:30 BM Dr. Beatrix Karl beim "Aufsteirern" in der Grazer Innenstadt 14:00 BM Dr. Maria Fekter beim Traditionellen Bauernmarkt (Marktplatz, 5310 Mondsee) 14:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt die Siegerehrung beim Eurothermen-Radtag vor (4540 Bad Hall) 20:15 VK ÖVP-Kanzlerkandidat Dr. Michael Spindelegger live vor Publikum in der "Wahlarena" (Puls 4) StS Dr. Reinhold Lopatka auf Bundesländertag in der Steiermark ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf Bundesländertag in Vorarlberg

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at