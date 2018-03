"Pressestunde" mit Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs

Am 8. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit 20 Jahren ist Clemens Jabloner Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, Ende des Jahres tritt er in den Ruhestand. Wie sieht der prominente und erfahrene Jurist die Debatte um die Demokratiereform? Was veranlasst ihn zur Skepsis bei den Vorschlägen zum Ausbau der direkten Demokratie? Was erwartet Jabloner von der Schaffung von neun Landes-Verwaltungsgerichtshöfen, die ab kommendem Jahr tätig sein sollen? Und wo sind die größten Hindernisse bei der angekündigten Verwaltungsreform? Die Fragen in der "Pressestunde" am Sonntag, dem 8. September 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen Annette Gantner, "OÖ Nachrichten", und Wolfgang Wagner, ORF.

Die "Pressestunde" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

