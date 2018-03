Maier zur FP NÖ: 250 Millionen Euro für den Ausbau der Straßeninfrastruktur im Waldviertel

FP-NÖ will die Waldviertler Regionen auseinander dividieren

St. Pölten (OTS/NÖI) - "In den nächsten Jahren sind 250 Millionen Euro an Investitionen für den Ausbau der Straßeninfrastruktur im Waldviertel vorgesehen. So wie überall im Land, orientiert sich dieser Ausbau am Bedarf und am Verkehrsaufkommen. Die altbekannte Forderung der FP-NÖ nach einer Autobahn dividiert die Menschen im Waldviertel auseinander, da es zwei Hauptverkehrsachsen gibt. Rosenkranz und Waldhäusl sollen sich endlich deklarieren, welche von beiden sie links liegen lassen würden", kommentiert VP-Landtagsabgeordneter Jürgen Maier heutige Aussagen der FP NÖ zum Thema Verkehr.

"Unser Weg des "sanften Ausbaus" beider Achsen benachteiligt hingegen keine der Regionen im Waldviertel und sorgt gleichzeitig für Sicherheit, Beschleunigung und Komfort für die Pendlerinnen und Pendler sowie die regionalen Wirtschaftstreibenden", hält VP-Maier fest.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Tel.: 02742/9020 DW 1400

www.vpnoe.at