Neue Ausgaben der "Barbara Karlich Show" ab 9. September in ORF 2

Wien (OTS) - Von zukünftigen Volksmusikstars bis zur ganz großen Chance - ab Montag, dem 9. September 2013, meldet sich Barbara Karlich mit neuen Gästen und spannenden Themen wochentags um 16.00 Uhr in ORF 2 zurück aus der Sommerpause. Neben interessanten Menschen mit ihren bewegenden Geschichten und Standpunkten hat Barbara in der Auftaktwoche auch einige prominente Gäste in ihr Studio eingeladen:

Am Montag gibt Marc Pircher Nachwuchstalenten Tipps zum Thema "Ich will der neue Volksmusikstar werden", am Freitag, rechtzeitig zum Start der neuen "Die große Chance"-Staffel, blickt Barbara gemeinsam mit Peter Rapp zurück auf die beliebte Talente-Such-Show der 80er Jahre und weckt mit ihren Gästen, darunter auch Andreas Steppan, Erinnerungen an deren Auftritt in der "Großen Chance" von damals.

Montag, 9. September: "Ich will der neue Volksmusikstar werden"

In der ersten Ausgabe nach der Sommerpause träumen Barbaras Gäste davon, neue Sterne am Volksmusik- oder Schlagerhimmel zu werden. Sie erzählen, welche Stars sie zu ihrem Vorhaben animiert haben, welche Schwierigkeiten sie auf dem Weg zu diesem Ziel vorfinden, und worauf Newcomer achten müssen, um nicht die Lust am Singen und Musizieren zu verlieren. Stargast Marc Pircher wird die Darbietungen der jungen Talente bewerten und erzählen, wie man es schaffen kann in der Volksmusikbranche Erfolg zu haben. Christoph, 22, und Matthias, 22, beide Studenten aus Wien, waren früher Wiener Sängerknaben und traten auf großen Bühnen in der ganzen Welt auf. Als sie nach dem Stimmbruch versuchten, sich als Musiker zu etablieren, dachten sie zuerst nicht an die Volksmusik.

Dienstag, 10. September: "Positives Denken macht Wünsche wahr"

Positives Denken wird von vielen Ratgebern empfohlen, da Optimisten nicht nur ausgeglichener wirken, sondern aufgrund ihrer zuversichtlichen Ausstrahlung auch erfolgreicher im Berufs- und Privatleben seien. Aber werden Wünsche tatsächlich wahr, nur weil man "positiv denkt"? Manuel, 25, Supervisor aus Wien, sagt über sich selbst, dass er eigentlich kein glücklicher Mensch ist. In seinem Umfeld raten ihm viele, er solle endlich einmal positiv denken. Eve, 40, Sonderpädagogin aus Kärnten, ist überzeugt: "Jeder bestimmt ganz allein sein Schicksal." Sie kultiviert bewusst eine Lebenseinstellung, die auf das Positive ausgerichtet ist.

Mittwoch, 11. September: "Belogen, betrogen und wieder vereint"

Für viele Paare bedeutet Fremdgehen das Ende ihrer Beziehung, doch es gibt auch solche, die nach einem Seitensprung wieder zueinander finden und intensiver als je zuvor für einander empfinden. Eva Maria, 32, Autorin aus der Steiermark, ist glücklich, dass sie einen Mann gefunden hat, dem Treue und Zusammenhalt so viel bedeuten wie ihr. Monika, 52, Lebensberaterin aus Wien, ist seit 27 Jahren mit ihrem Mann verheiratet und weiß: "Ein Liebescomeback ist eine Frage des Willens." Sie erzählt: "Ich habe meinen Mann vor Jahren betrogen, und als ich gestand, gestand auch er einen Seitensprung."

Donnerstag, 12. September: "So hässlich wie heute waren die Frauen noch nie"

Vor allem jüngere Frauen versuchen oft fragwürdigen Schönheitsidealen zu entsprechen - das meinen zumindest einige von Barbaras Gästen, die Magermodels genauso wenig anziehend finden wie Piercings und Gesichts-Tattoos. Anneliese, 57, Pensionistin aus Oberösterreich, würde sich nie unters Messer legen, um gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen. Patrick, 29, Fitness-Model und Ernährungsberater aus Wien, ist derzeit Single und hält gutes Aussehen für sehr wichtig -vor allem bei einer potenziellen Gefährtin. "Mir gefallen schlanke und wohlgeformte Frauen - auch wenn sie operiert sind", gibt er zu.

Freitag, 13. September: "Was wurde aus der großen Chance meines Lebens?"

Peter Rapp, der heuer sein 50-jähriges TV-Jubiläum feiert, hatte seine erste große Chance, als er 1963 in der von Willy Kralik moderierten Sendung "Teenagerparty'"als Sänger auftrat. Gemeinsam mit Peter Rapp blickt Barbara Karlich zurück auf die beliebte Talente-Such-Show der 80er Jahre und weckt mit ihren Gästen Erinnerungen an deren Auftritt in der "Großen Chance" von damals. Unter anderen erzählt auch Andreas Steppan davon, wie er seine Chance zur Karriere nutzte.

Rainer, 39, IT-Manager aus Tirol, und Jürgen, 40, Gastronom aus Wien, haben gemeinsam mit ihrem Vater bereits im Volksschulalter erste Auftritte absolviert. "Als wir die Einladung zur 'Großen Chance' erhielten, haben wir auch vom Stadtschulrat eine Woche offiziell schulfrei bekommen. Die Nachbarn und unsere Freunde und Schulkollegen waren begeistert." Christine, 50, Bibliothekarin und Energetikerin aus Tirol, erinnert sich an das Vorsingen: "Ich weiß noch, dass ich mit Freundinnen schnitzen ging. Dort war es so lustig, so dass ich fast auf den Termin vergaß. Ich kam gerade noch rechtzeitig in den ORF und habe dort ziemlich unvorbereitet gesungen. "Über Nacht kannte mich jeder in meiner Umgebung. Nach dem Auftritt in der 'Großen Chance' bekam ich auch viel Anerkennung und Fanpost, aber ich war etwas orientierungslos und suchte Abstand."

