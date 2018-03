Grüne Wien/Maresch: Einbahnregelung in Gumpendorferstraße wurde nie angedacht

Wien (OTS) - "Eine Einbahnregelung in der Gumpendorferstraße wurde von den Grünen nie angedacht, höchstens in der ÖVP-Parteizentrale", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. "Es bleibt weiterhin bei der Tempo 30 Regelung in der Gumpendorfer Straße. Diese Maßnahme hat sich bisher bewährt. Im 6. und im 7. Bezirk gibt es durch die Mariahilfer Straße Neu in beinah allen Straßen und Gassen eine deutliche Reduktion des Autoverkehrs und damit weniger Lärm, mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität. Das lassen wir uns von der ÖVP nicht schlechtreden", so Marsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at