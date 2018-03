SP-Deutsch ad FP-Jenewein: FPÖ ist und bleibt die Skandalpartei!

Wien (OTS/SPW) - "Je schlechter es um die FPÖ-Wahlkampagne bestellt ist, umso widerlicher gebärdet sich die blaue Chaostruppe. Die dummdreisten Anschuldigungen gegen die SPÖ Wien und Bürgermeister Michael Häupl sind auf das Schärfste zurückzuweisen!", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag. "Keine andere Partei steckt so tief und fest im Korruptionssumpf wie die FPÖ: Gleich ob BUWOG, Telekom oder Eurofighterkauf - allesamt blaue Skandale. Wie groß muss die Verzweiflung über die miesen Umfragewerte sein, dass sich der Wiener FPÖ-Landesgeschäftsführer Jenewein auf so dünnes Eis begibt!", so Deutsch.****

Erst kürzlich ist die FPÖ dazu verurteilt worden, die verdeckte Parteispende der Telekom in Höhe von 600.000 Euro im Jahr 2004 zurückzuzahlen, so Deutsch weiter: "Darüber hinaus hat der Korruptions-Untersuchungsausschuss ermittelt, dass Telekom-Gelder an das FPÖ-Parteiblatt Neue Freie Zeitung flossen - ebenso wie Zahlungen an die Agentur von Walter Meischberger sowie an die ehemaligen FP-Mandatare Gaugg und Reichhold. Zuletzt hat sogar Strache selbst den 'Verdacht' geäußert, dass die frühere Parteispitze der Freiheitlichen beim Kauf der Eurofighter mitkassiert hat." Abschließend stellte Deutsch fest: "Nachdem die FPÖ mit ihrer Ideen-und Konzeptlosigkeit nicht einmal mehr die eigenen Anhänger mobilisieren kann, musste Strache die Hüllen fallen lassen. Welche Tiefpunkte da noch auf die Österreicherinnen und Österreicher zukommen, möchten wir gar nicht wissen!" (Schluss) tr

