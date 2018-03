FPÖ: Strache: Keine Einschränkung für alte heimische Pflanzen- und Kräutersorten durch die EU!

Kräuterpfarrer Weidinger würde sich im Grab umdrehen

Wien (OTS) - "Die große Vielfalt heimischer Nutzpflanzen ist weiterhin durch die EU gefährdet", erklärt der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache und fordert ein energisches Vorgehen gegen alle Pläne der EU, die Anpflanzung und den Verkauf spezieller einheimischer Pflanzensorten zu unterbinden. Die bisherigen Anpassungen der EU Saatgutverordnung seien bei weitem nicht ausreichend und vielmehr als reine Kosmetik zu bezeichnen.

Strache: "Gerade Sortenraritäten dürften auf Grund der EU Richtlinie nicht mehr über den Handel verkauft werden. Das bedeutet, dass damit hunderte Sorten aus dem Handel verschwinden werden und damit den Konsumenten nicht mehr zugänglich sind. Zahllose Sorten werden damit endgültig verbannt. Wir bestehen auch weiterhin darauf, dass alt eingesessene Sorten zu einem vernünftigen Preis anbieten zu können."

Es dürfe nicht übersehen werden, dass die Richtlinie für alle Arten von Pflanzen, also auch für Heilkräuter gelte. "Kräuterpfarrer Weidinger würde sich im Grab umdrehen, wenn seine uralten Heilkräuter plötzlich verboten würden", kritisiert Strache.

Die Richtlinie verhindere jede Biodiversität und spiele nur den großen Agrarkonzernen wie Monsanto in die Hände. Nachhaltige und innovative kleine Agrarbetriebe würden ganz bewusst geopfert, um die Vormachtstellung dieser Konzerne zu sichern. "Gerade in Österreich sind wir auf unsere große Sortenvielfalt stolz. Einschränkungen durch die EU in diesem Bereich dürfen wir auf keinen Fall zulassen", fordert Strache abschließend.

