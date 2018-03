Junge Wirtschaft: Generationengerechtigkeit erfordert echte Pensionsreform

Roth: Nur mutige Schritte können Pensionssystem sichern

Wien (OTS/PWK610) - "Was bisher passiert ist, war ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer Pensionen wirklich sichern will, muss Mut beweisen und das heimische Pensionssystem von Grund auf reformieren", betont Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft (JW). Die JW, die immer wieder Vorschläge auf den Tisch legt, teilt deshalb die Kritik der Jungen Industrie in dieser Frage. Denn ein Pensionssystem, das auf einer Balance von Beitragszahlern und Beitragsempfängern aufbaut, ist in seiner jetzigen Form bei der aktuellen demographischen Entwicklung nicht mehr aufrecht zu erhalten. "Wir müssen uns den demographischen Realitäten anpassen. Dabei geht es vor allem um die jüngere Generation, die heute einzahlt und Gefahr läuft, morgen nichts mehr zu bekommen. Generationengerechtigkeit erfordert daher eine echte Reform", so Roth.

Angleichung tatsächliches an gesetzliches Pensionsantrittsalter, Anreiz-System, Automatik bei Erhöhung

Aus Sicht der JW müssen zahlreiche Bereiche in Angriff genommen werden, um das System grundlegend zu reformieren und Pensionen auch für spätere Generationen zu sichern. "Wir brauchen eine Angleichung des tatsächlichen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter, die Einführung eines Anreiz-Systems sowie eine Automatik bei der Pensionserhöhung", fordert der JW-Bundesvorsitzende. Roth fordert darüber hinaus eine ehrliche Debatte im Nationalratswahlkampf: "Die Politik soll den Menschen endlich ehrlich sagen, was sowieso schon jeder weiß: Ohne umfassende Reform keine sichere Pension". (PM)

