FPÖ-Städtebund: Bundesweite Homogenisierung als Problemlösung beim Handyparken

Einheitliche Handhabe für ganz Österreich gefordert

Wien (OTS/fpd) - Der Linzer FPÖ-Obmann Stadtrat Detlef Wimmer, Mitglied im Städtebund-Hauptausschuss, spricht sich klar für ein österreichweit kompatibles System beim Handyparken aus: "Seit der Einführung des Handyparkens in Linz im Jahr 2008 gestaltet sich diese Art des Parkticketlösens als komplexe Angelegenheit. Vier Betreiber mit unterschiedlichen Systemen sind keine Lösung. Es kann auch nicht sein, dass Smartphone-Besitzer mit dem Handyparken unnötig zur Kasse gebeten wird. Zusätzlichen Kosten von mindestens 49 Cent bis 3 Euro pro Parkvorgang in unserer Bundeshauptstadt sind inakzeptabel. Wie in allen anderen 14 österreichischen Städten, in denen Handyparken angeboten wird, soll es auch in Linz kostenlos sein.

Der FP-Städtebundvertreter Wiens LAbg. Mag. Wolfgang Jung befürwortet eine bundesweite und kostenlose Lösung. "Die kostenpflichtige Nutzung des Handyparkens stellt eine Unverschämtheit dar. Die Bevölkerung wird von den Betreiberfirmen regelrecht abgezockt. Wir Freiheitlichen fordern ein einheitliches System, damit der Kunde mit einer Anmeldung bei einer Betreiberfirma österreichweit das System nützen kann", unterstreicht Jung. Dieser fordert, gemeinsam mit allen freiheitlichen Städtebundfunktionären, den Städtebund auf zu handeln. "Der Städtebund ist die ideale Plattform, um eine Homogenisierung des Handyparkens in ganz Österreich zu verwirklichen", so der freiheitliche Stadtrat Wimmer. (dora)

