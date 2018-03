Kultverdächtiges Comedy-Comeback für das "Hangover"-Wolfsrudel

ORF-Premiere für Teil 2 am 8. September in ORF eins mit Bradley Cooper

Wien (OTS) - Es war der Überraschungshit aus dem Jahr 2009, der nicht nur etliche Rekorde brach, sondern selbst die Erwartungen der Produzenten übertraf, weltweit 467 Millionen Dollar einspielte und mit dem Golden Globe prämiert wurde. Und weil so ein "Hangover" Folgen hat, schickt Todd Phillips seine legendäre Chaotentruppe in ein neues - mindestens genauso erfolgreiches - Abenteuer. Diesmal hinterlassen "Sexiest Man Alive" Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis und Justin Bartha, die gerade erst den Kater ihres Las-Vegas-Trips überwunden haben, in Bangkok eine Spur der Verwüstung. Für das "Wolfsrudel" bricht erneut eine Nacht an, wie sie abstruser nicht sein könnte und an die sich am Ende niemand mehr erinnert - wie gut, dass mitgefilmt wurde! "Hangover 2" - zu sehen als ORF-Premiere am Samstag, dem 8. September 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins - spielte weltweit sogar mehr als 580 Millionen Dollar ein, zählt damit zu den erfolgreichsten Filmen 2011 und landete in Österreich auf Platz eins der Kinocharts. Mit von der Partie sind erneut u. a. Ken Jeong als Bösewicht und Boxlegende Mike Tyson. Der dritte und letzte Teil lockte auch bereits in die Kinos.

Mehr zum Inhalt

Gerade ist der fürchterliche Kater ihres Las-Vegas-Trips überwunden, da macht sich das berüchtigte Party-Crasher-Quartett aus "Hangover" einmal mehr auf die Reise. Diesmal führt sie ihr Weg nach Thailand. Und jetzt soll alles anders, zivilisierter, unverfänglicher laufen -hat Stu (Ed Helms) beschlossen, um seine besorgte Verlobte (Jamie Chung) zu beruhigen. Doch er hat den chaotischen Geist seiner Freunde Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach Galifianakis) und Doug (Justin Bartha) fatal unterschätzt. Einmal mehr bricht eine Nacht voller verworrener Episoden an, an die sich am Ende niemand mehr erinnert.

