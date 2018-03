Start für "Jamies 15-Minuten-Küche" am 7. September in ORF eins

Kultkoch Jamie Oliver tischt in Rekordzeit die besten Gerichte auf

Wien (OTS) - Mit seinen "30-Minuten-Menüs" begeisterte Jamie Oliver nicht nur das Fernsehpublikum, sondern auch die Leserschaft: Mit mehr als einer Million verkauften Exemplaren gehört das begleitende Kochbuch zu den erfolgreichsten gebundenen Nonfiction-Büchern. Doch jetzt geht es noch schneller, denn gutes Essen ist schon längst keine Frage der Zeit mehr. Vom glasierten Sesamhähnchen über den Gemüseburger bis hin zur maritimen Pasta - in nur 15 Minuten zaubert der Emmy-gekrönte, britische Starkoch ab 7. September (jeweils am Samstag um ca. 12.00 Uhr in ORF eins) in "Jamies 15-Minuten-Küche" blitzschnelle Gerichte, die gesund sind und schmecken, auf die Teller. So steht durch zeitsparende Tricks und vereinfachende Methoden in einer Rekordzeit von einer Viertelstunde das Essen auf dem Tisch.

Mehr zum Inhalt der ersten Folge (Samstag, 7. September, 12.00 Uhr, ORF eins)

Jamie bereitet innerhalb von nur 15 Minuten ein Chili con Carne aus würzigen Rindfleischbällchen in einer deftigen Tomatensauce zu. Als Beilage empfiehlt er - als Alternative zu Reis - erfrischenden Zitronenbulgur und über Gas gegrillte Chilis. Weiters präsentiert er ein in Rekordzeit glasiertes Sesamhähnchen mit karamellisierter Kruste und dazu einen mit frischer Minze und Koriander aufgepeppten Melonensalat mit Radieschen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at