NEOS Bildungsforum: Strolz fordert mehr Geld für Kindergärten und echte Schulautonomie

Glattauer über Stillstand in der Bildungspolitik: "Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, dann steig ab"

Wien (OTS) - Von leidenschaftlichen Appellen und Diskussionen war das 3. NEOS Bildungsforum geprägt, das gestern Abend mit über 100 Gästen in der "NEOSphäre" in Wien-Neubau stattfand. "Die Schulen gehören entideologisiert und entbürokratisiert" betonte der Lehrer und Buchautor Nikolaus Glattauer. NEOS Chef Matthias Strolz will mehr Frühförderung und bessere Betreuungsverhältnisse in Kindergarten und Volksschulen: "Flügel heben statt Flügel brechen, das muss das Bildungssystem leisten."

Die Runde der Podiumsgäste, die der Einladung in die NEOSphäre gefolgt waren, standen für die großen Bildungsbereiche und Entwicklungsphasen: Raphaela Keller vom Bundesverband der Kindergarten- und HortpädagogInnen erläuterte, warum "Bildung viel früher anfängt" und was getan werden muss, damit Kindergärten von Aufbewahrungs- zu Bildungsstätten werden.

NMS-Lehrer Glattauer forderte ein Umdenken vom Herumreiten auf Schwächen der Schüler hin zum Fördern ihrer Stärken und Talente:

"Lassen wir die Kinder in Ruhe und hören wir auf, die meiste Zeit in ihre Schwächen zu investieren." Die Eltern sollten mehr Druck machen, um das Umdenken zu beschleunigen.

Dominik Berghofer, gelernter bautechnischer Zeichner und NEOS Kandidat, vertrat die Lehrlinge und postulierte "Die Lehre muss von einer Sackgasse zu einer Autobahn werden". Kostenlose Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung und die Einrichtung von Berufsakademien sollten dem Prinzip "Kein Abschluss ohne Anschluss" zum Durchbruch verhelfen.

Als FH-Rektor, ehemaliger Uni-Vizerektor und Mitglied des Expertenrats für die "PädagogInnenbildung NEU" urgierte Arthur Mettinger ein Gesamtkonzept für den Hochschulsektor. "Stärken stärken statt Gießkannenprinzip muss der Leitgedanke sein. Die Pädagogischen Hochschulen sollen mit Autonomie ausgestattet und vom Unterrichts-zum Wissenschaftsministerium wandern", so Mettinger.

Auf die Frage, wo das Geld für Bildungsreformen herkommen solle, antwortete NEOS-Chef Strolz mit einer langen Liste an Einsparungsmöglichkeiten, von der Parteienförderung über die Sozialversicherungsanstalten und die Auswüchse des Föderalismus bis zur Schulverwaltung: "Das Geld liegt nicht auf der Straße, aber wenn man entschlossen sucht, dann findet man es", so der NEOS Gründer. Investieren wolle man "ausschließlich in die Bildung - und den Schuldenabbau!"

Als ersten Schritt will NEOS die Parteienförderung um 75 Prozent kürzen und 150 Millionen in die Bildung investieren:

