Der neueste Eurobarometer im Vorfeld der Europawahlen

Wähler wollen, dass die Europäischen Parteien Kandidaten als Kommissionspräsidenten vorschlagen

Wien (OTS) - Eine neue "Eurobarometer" Umfrage hat ergeben, dass sich ein Großteil der EU-Bürger im Mai 2014 eher an den Europawahlen beteiligen würde, wenn die politischen Familien ihre Kandidaten für den nächsten Kommissionspräsidenten vorschlagen würden. Zum ersten Mal wird der nächste Kommissionspräsident vom neu gewählten Parlament gewählt werden. Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass ein zunehmender Teil der EU-Bürger sowohl einer europäischen als auch einer nationalen Identität beipflichten.

Die Umfrage wurde im Juni durchgeführt und umfasst die Meinung von 27.000 Befragten aus allen 28 EU-Mitgliedsstaaten.

Europawahlen

Zum ersten Mal wird das Europäische Parlament den Europäischen Kommissionspräsidenten wählen. 55% sagen, dass sie eher dazu neigen würden sich an den Parlamentswahlen am 22.-25. Mai zu beteiligen, wenn die politischen Familien einen Kandidaten für die Position vorbringen würden. 70% sagen, dass sie dafür wären den Präsidenten der Europäischen Kommission in Zukunft direkt zu wählen.

In Österreich sagen sogar 77% der Befragten, dass sie eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten befürworten.

Die Herausforderungen für die kommenden Jahre, die von den Befragten am öftesten erwähnt wurden, waren der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheiten und öffentliche Verschuldung.

EU-Mitgliedschaft

So wie in vergangenen Umfragen haben europaweit 50% gesagt, dass es gut ist, Teil der EU zu sein, im Vergleich zu 17%, die die Mitgliedschaft ihres Landes negativ sehen. In Österreich gaben 39% der Befragten an, die EU Mitgliedschaft sei eine gute Sache. Das sind 8% mehr als noch vor einem Jahr. 21% der Befragten ÖsterreicherInnen gaben an, die EU Mitgliedschaft sei eine schlechte Sache. Das sind 8% weniger als im Vorjahr. Eine absolute Mehrheit der EU-Bürger sieht Freizügigkeit (56%) und Frieden (53%) zwischen den Mitgliedsstaaten als Vorteil, gefolgt vom Euro auf dem dritten Platz (24%).

Die vollständige Eurobarometer Umfrage kann unter diesem Link aufgerufen werden:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00191b53ff/Eurobarom

eter.html?tab=2013_3

