Haubner: Export sichert Wachstum und Arbeitsplätze

Internationalisierungsoffensive Mitterlehners erfolgreich - Ein Prozent mehr Export bedeuten 10.000 neue Arbeitsplätze

Wien, 6. September 2013 (ÖVP-PK) "Jeder einzelne Exporterfolg sichert Wachstum und Arbeitsplätze im Inland. Und die steigende Exportquote zeigt deutlich: Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten ist Österreichs Wirtschaft international wettbewerbsfähig", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner zu den jüngsten Zahlen der Statistik Austria. Die Internationalisierungsoffensive von ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner macht sich bezahlt, denn gerade die Ausfuhren in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union sind erneut überdurchschnittlich gestiegen. "So nützen wir neue Wachstumschancen und diversifizieren das Risiko", betont Haubner, und weiter: "Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt am Export. Die Exportwirtschaft ist somit ein wichtiger Wachstumstreiber und sichert damit Aufschwung, Wachstum und Arbeitsplätze für Österreich. Daher setzt die ÖVP weiter darauf, den Export zu stärken. Denn ein Prozent mehr Export bedeutet 10.000 neue Arbeitsplätze. Anstatt also die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs mit neuen Steuern zu belasten, wie es die Genossen fordern, ist die ÖVP der Partner der Klein- und Mittelbetriebe", so Haubner abschließend. ****

