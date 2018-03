PVÖ-Wohlmuth ad. Junge Industrie: Höhere Abschläge und frühzeitige Anpassung des Frauenpensionsalters "unsozial und realitätsfern"

Brauchen Reform der Arbeitswelt, keine Pensionsreform - Einführung von Bonus-Malus-System für Unternehmen ist Gebot der Stunde

Wien (OTS/SK) - "Wenn die Junge Industrie noch höhere Abschläge bei Frühpensionierungen und ein vorzeitiges Angleichen des gesetzlichen Frauenpensionsalters fordert, dann ist das unsozial und an Zynismus und Realitätsferne kaum zu überbieten", kritisiert Andreas Wohlmuth Generalsekretär des Österreichischen Pensionistenverbandes (PVÖ) die heutigen Forderungen der VP-nahen jungen Industriellen aufs Schärfste. "Menschen ab 50 - und hier ganz besonders Frauen - gehören zu den am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Gruppen. Sie gelten schändlicherweise für viele Unternehmen als 'zu alt', werden in die Frühpension gedrängt oder gemobbt und müssen dann mit lebenslangen Abschlägen und niedrigeren Pensionen leben. Es ist daher höchst an der Zeit, dass auch die Junge Industrie endlich kapiert:

Für ArbeitnehmerInnen gibt es bereits ein Bonus-Malus-System! Was es jetzt braucht, ist ein Bonus-Malus-System für Unternehmen", betont Wohlmuth. ****

"Die österreichische Arbeitswelt huldigt einem 'Jugendkult', Menschen über 50 haben - nach Verlust ihres Arbeitsplatzes - kaum Chancen wieder ins Erwerbsleben zurückzufinden", zeigt Wohlmuth der Jungen Industrie die aktuelle Arbeitsmarktrealität auf. "Betrachtet man die neuesten Arbeitsmarktdaten, so ist eines offensichtlich: Was wir wirklich brauchen, sind altersgerechte Jobs, damit Menschen länger gesund im Erwerbsleben bleiben können. Was wir wirklich brauchen, ist eine Reform der Arbeitswelt, keine Pensionsreform", so Wohlmuth.

"Mit der Einführung des Pensionskontos, der Reform der Invaliditätspension und der Hacklerpension, mit Programmen wie 'fit2work' und vielen mehr hat die SPÖ-geführte Regierung mit Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, damit das faktische an das gesetzliche Pensionsantrittsalter herangeführt und Österreichs staatliches, umlagefinanziertes Pensionssystem nachhaltig abgesichert wird", betont der PVÖ-Generalsekretär. Als nächsten großen Schritt plant Hundstorfer eine Beschäftigungsgarantie für Ältere. Diese ist, so Wohlmuth "ein arbeitsmarktpolitischer Meilenstein für ältere Arbeitnehmer und ein Vorbild für ganz Europa."

"Während die Spindelegger-VP, die Industriellenvereinigung und die Junge Industrie Pensionsreformen und damit weitere Belastungen und Abschläge für ältere ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen fordern, kämpft die SPÖ für eine Reform der Arbeitswelt. Damit werden die Unterschiede zwischen den Parteien einmal mehr deutlich: Die Junge Industrie will mit höheren Abschlägen höhere Belastungen für die ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen! Die SPÖ hingegen kämpft für sichere Pensionen, gegen eine vorzeitige Angleichung des Frauenpensionsalters, gegen weitere Belastungen. Die SPÖ steht auf der Seite der ArbeitnehmerInnen, der PensionistInnen, der Menschen in diesem Land", unterstreicht Wohlmuth abschließend. (Schluss) up/mp

