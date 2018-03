"Bürgeranwalt" am 7. September: Volksanwalt Dr. Günther Kräuter im Porträt

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 7. September 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Volksanwalt Dr. Günther Kräuter im Porträt

Mit 1. Juli 2013 gab es einen Wechsel in der Volksanwaltschaft: Dr. Günther Kräuter folgte auf Dr. Peter Kostelka, Dr. Peter Fichtenbauer auf Mag. Terezija Stoisits. Die Sendung "Bürgeranwalt" präsentiert am 7. bzw. 14. September Kurzporträts der beiden neuen Volksanwälte Kräuter und Fichtenbauer.

Johannes Hoppe hat Dr. Günther Kräuter, den Nachfolger von Dr. Peter Kostelka, bei dessen liebstem Hobby, dem Angeln, begleitet. In entspannter Atmosphäre spricht der Ex-Bundesgeschäftsführer der SPÖ und Stürmerstar des FC Nationalrat über seine neue Aufgabe und zieht Parallelen zwischen dem Angeln und der Politik.

Behinderte im Bund: Anstellung unmöglich?

Mehrere Monate hat die Wienerin Claudia Mahrer in der Küche der Theodor-Körner-Kaserne als Aushilfskraft gearbeitet. Sie war glücklich, ihre Vorgesetzten waren hochzufrieden mit ihr. Dann musste sie gekündigt werden. Aufgrund ihrer geistigen Behinderung und Besachwalterung dürfe sie laut Gesetz nicht als Vertragsbedienstete arbeiten. Gibt es doch noch eine Chance für Claudia, den Job in der Kasernenküche zurückzubekommen?

Millstatt: Proteste gegen Handymast

In Obermillstatt versucht eine Bürgerinitiative die Errichtung einer Mobilfunkanlage zu verhindern. Die Bürger argumentieren, sie seien ausreichend versorgt, ihre Mobiltelefone würden alle funktionieren. Darüber hinaus werbe der Ort am Millstätter See mit dem Attribut "strahlungsarme Zone", mit Bio- und Gesundheitstourismus. Der Mobilfunkbetreiber hält dagegen, dass man im Sinne einer flächendeckenden Versorgung die Anlage errichten müsse und alle rechtlichen Auflagen erfüllt worden seien. Mit Vertretern der Bürgerinitiative "strahlungsarmes Millstatt" diskutiert die Geschäftsführerin vom "Forum Mobilkommunikation", Mag. Margit Kropik.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at