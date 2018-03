FP-Jung: Frauenberger hat kein Interesse an Bürgerproblemen!

Fernstenliebe statt Nächstenliebe als SPÖ-Programm

Wien (OTS/fpd) - "Zu den Problemen ihres Ressorts, wie der ausufernden Prostitution in Liesing, verschweigt sich Wiens SPÖ-Integrationsstadträtin Frauenberger seit Monaten. "Nicht einmal Lösungsansätze werden vorgeschlagen", kritisiert der FPÖ-Gemeinderat LAbg. Mag. Wolfgang Jung, "selbst linke Medien wie der Falter weisen darauf hin, dass seit der Einführung der neuen Regelung zum Prostitutionsgesetz die Fälle von Raub, Vergewaltigung und Gewalt an Prostituierten angestiegen sind. Die Behauptung der Stadträtin im letzten Ausschuss, dass zwischen ihr und dem Liesinger Bezirksvorsteher kein Auffassungsunterschied bestünde, wird durch dessen Feststellung, dass Straßenprostitution keinen Platz im Bezirk hätte und außerdem menschenunwürdig wäre, widerlegt. Wir Freiheitlichen werden deshalb auch in den nächsten Tagen in geeigneter Form auf die Probleme der Liesinger aufmerksam machen, denn uns liegen die Bürger mehr am Herzen als die Zuhälter."

Aber auch die Probleme alleinerziehender Väter interessieren Frauenberger nicht. Männer sind für sie offenbar nur dann erwähnenswert, wenn sie homo/bi/transgender, transsexuell oder sonst irgendwie anders sind", kritisiert Jung die einseitige Sicht der Stadträtin auf die Aufgaben ihres Ressorts.

"Entwicklungshilfe ist Aufgabe des Außenministeriums und nicht Profilierungszone für eine Stadtpolitikerin und auch keine Spielwiese für Grüne - besonders nicht, wenn in Wien Hunderttausende - vor allem Familien - an der Armutsgrenze leben", stellt Jung fest und verweist auf die rund 430.000 Euro, die in der letzten Sitzung des Integrationsausschusses als Förderungen für Vereine locker in die weite Welt vergeben wurden - Erfolgskontrolle in den Sternen.

"Wir fördern unter anderem die Ausbildung von Roma-Heimhelferinnen in Sombor, die Entwicklung eines neuen einwöchigen Initiationsrituals für Gambra-Frauen in Marsabit (Kenia) oder die Kondomverteilung in Medina Cherif. Wien hat zwar kein Geld für eine Gegensprechanlage im 2. Stock eines Gemeindebaus für einen mehrfachen Herzinfarktpatienten, damit der Rettung geöffnet werden kann, aber Krankenpflegerausbildung in Myanmar ist finanzierbar. Die Stadtregierung betreibt Fernstenliebe statt sich um die eigenen Bürger zu kümmern", kritisiert Jung abschließend. (Schluss) hn

