Ökoliner bringen 30 Prozent weniger CO2 Emissionen und weniger Verkehr

Feldversuch in Deutschland erfolgreich. Politik zur Objektivität aufgefordert.

Wien (OTS) - Der Feldversuch mit Ökoliner in Deutschland ist unter vielen Kontroversen gestartet. Erste Erfahrungen sind durchweg positiv: Die Ökoliner sind unfallfrei und sicher im Straßenverkehr unterwegs. Derzeit testen mehr als 20 Unternehmen mit über 40 Fahrzeugen den alltagsfähigen Einsatz der Ökoliner. Das Streckennetz wurde bereits mehrfach erweitert.

Es kam zu deutlichen Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch von bis zu 30 Prozent. Somit konnten schon jetzt die CO2-Emissionen um mehrere hundert Tonnen reduziert werden. Regelmäßig werden die Ökoliner auch erfolgreich im Kombinierten Straße-Schiene-Verkehr eingesetzt. Damit beweist der Ökoliner, dass er zu den dringend notwendigen Effizienzsteigerungen im gesamten Güterverkehr nennenswert beitragen kann.

"Der Vorteil des Ökoliners ist leicht erklärt: Statt drei herkömmlichen LKWs könnten in Österreich auf bestimmten Strecken des höherrangigen Straßensystems zwei etwas längere Fahrzeuge eingesetzt werden. Das bedeutet bis zu 30 Prozent weniger Treibstoff und entsprechend weniger Emissionen. Ökonomische und ökologische Gründe sprechen daher für einen begrenzten Einsatz des Ökoliners. Nachbarländer und auch die EU sind hier innovativer und verwehren sich nicht von vornherein. Der österreichische Wirtschaftsstandort braucht ein leistungsfähiges Logistiknetz um wettbewerbsfähig agieren zu können. Österreich sollte eine Vorreiter- und keine Verhinderer-Rolle einnehmen. Von der Politik erwarte ich mir hier weniger Populismus und mehr Mut zur Objektivität", so Wolfram Senger-Weiss, Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik.

Zwei einfache Rechnungen zeigen die Wirtschaftlichkeit: Um 106 Paletten zu transportieren, braucht man 20 LKW mit je einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen oder drei herkömmliche LKW mit je 40 Tonnen, aber nur zwei Ökoliner mit ebenfalls je 40 Tonnen Gesamtgewicht. Je zehn Paletten pro 100 Kilometer verbraucht statistisch ein herkömmlicher LKW 8,8 Liter, ein Ökoliner nur 7,2 Liter. Bei 106 Paletten macht das bereits eine Ersparnis von fast 30 (29,92) Litern aus!

Der Einsatz von zwei Ökolinern statt drei Standard-LKW reduziert auch das Verkehrsaufkommen. So rechnen Experten mit einer möglichen Reduktion von zumindest 8 Prozent, auf hoch belasteten Autobahnen werden sogar bis zu 13 Prozent Reduktion prognostiziert.

Fakt ist, dass die Achslast, da gesetzlich festgelegt, so verteilt ist, dass durch den Ökoliner zumindest keine höheren Belastungen entstehen als durch einen normalen LKW. Das bestätigt auch eine Studie des Deutschen Verkehrsforums, die feststellte, dass der Einsatz von Ökolinern die Straßeninfrastruktur weniger belastet als herkömmliche LKW. Während bei herkömmlichen Kombinationen das Gewicht von 5 Achsen getragen wird, sind es bei einem Ökoliner 7 bis 8 Achsen. Das hat eine günstigere Achslastverteilung zur Folge. Geschätzt wird, dass die Straßenbelastung um 30 Prozent je LKW abnimmt.

"Spediteure sind verkehrsmittel-neutral und setzen das ein, was für Kunden und für die Umwelt am sinnvollsten ist", so Senger-Weiss. Die Spediteure sind genauso mit allen Verkehrsmitteln (Schiene, Straße, Luft, Wasser) und auch in Kombinationen unterwegs. Das Ressort "Sustainable Mobility" des Zentralverbandes hat erhoben, dass für Entfernungen von 300 bis 700 Kilometer der Ökoliner die beste ökologische und ökonomische Kosten-Nutzen-Relation erreicht.

Der Ökoliner ist per definitionem eine Fahrzeugkombination mit maximal 25,25 Metern Länge und einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen im Regelbetrieb bzw. 44 Tonnen im Vor- und Nachlauf des Kombinierten Verkehrs. (Um einen Vor- oder Nachlauf handelt es sich, wenn von der Be- oder Entladestelle der nächstgelegene technisch geeignete inländische Ver- oder Entladebahnhof benützt wird.)

Rückfragen & Kontakt:

ZENTRALVERBAND SPEDITION & LOGISTIK

Tel: +43/1/512 35 38 - 12

Fax: +43/1/513 14 15

E-mail: zv @ spediteure-logistik.at

www.spediteure-logistik.at