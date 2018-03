"Orientierung" am 8. September: Papst ernennt neue "Nummer zwei"

Wien (OTS) - Günter Kaindlstorfer präsentiert im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 8. September 2013, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kirchenumbau im Vatikan: Papst ernennt neue "Nummer zwei"

Papst Franziskus hat seine wohl bisher wichtigste Personalentscheidung getroffen und einen neuen Staatssekretär, den "Regierungschef" des Kirchenstaates, ernannt. Der vatikanische Karrierediplomat Erzbischof Pietro Parolin wird den umstrittenen Kardinal Tarcisio Bertone ablösen. Zuletzt war Parolin päpstlicher Botschafter in Venezuela. Seine Ernennung ist eine Weichenstellung:

Jahrelang war die Rede von Intrigen und Machtkämpfen zwischen Seilschaften im Vatikan, von Misswirtschaft und Korruption. Das habe die katholische Kirche in der Welt enorm geschwächt, sagt der prominente Vatikanexperte Giacomo Galeazzi im Interview mit der "Orientierung". Jetzt soll der neue Staatssekretär den Kirchenstaat befrieden und ihm in der Welt wieder eine starke Stimme geben. Ein Bericht von Barbara Ladinser.

"Andersrum" in Jerusalem: Homosexuelle in der Heiligen Stadt

Offen homosexuell sein und in Jerusalem leben - das klingt wie ein Widerspruch in sich. Die Heilige Stadt ist geprägt durch den hohen Anteil an religiösen Juden und Muslimen, und für viele von ihnen ist Homosexualität eine unaussprechliche Sünde. Dennoch gibt es in Jerusalem eine immer selbstbewusster werdende Gemeinschaft von Schwulen und Lesben, darunter auch gläubige Juden. Die Homosexuellen könnten sich das Leben leichter machen, wenn sie in andere Städte -etwa nach Tel Aviv - übersiedeln würden, denn insgesamt ist der Umgang der israelischen Gesellschaft mit homosexuellen Menschen fortschrittlich und egalitär. Aber für sie ist eben gerade Jerusalem wichtig - als Heimatstadt, in der sie respektiert werden möchten. Ein Bericht von Ben Segenreich.

"Unheilige Allianz"? - Denkwürdiger Katholikentag 1933

Im September 1933 - vor 80 Jahren - fand in Wien der "Allgemeine Deutsche Katholikentag" statt. 1933 war ein besonderes Jahr: Im Jänner übernahm Adolf Hitler in Deutschland die Macht, im Mai wurde in Österreich das Parlament lahmgelegt, die Feindseligkeiten zwischen Christlichsozialen und Sozialdemokraten nahmen zu. Vor diesem Hintergrund wurde in Wien der "Allgemeine Deutsche Katholikentag" gefeiert. Gemeinsam mit Kardinal Theodor Innitzer, der den Schulterschluss mit dem Austrofaschismus begrüßte, jubelten rund 200.000 Menschen. In "Orientierung"-Interviews: der Kirchenhistoriker Rupert Klieber und der Politikwissenschafter Emmerich Talos. Ein Bericht vonKlaus Ther.

Vom Tun und vom Lassen: Ethik-Besprechungen im Pflegeheim

"Ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass ich irgendwann entscheiden muss, welche medizinischen Eingriffe bei meinem Mann, der an schwerer Demenz erkrankt war, noch gemacht werden sollen", erzählt Renate Kropatschek. Am meisten belastet hat sie die Frage, ob ihr Mann im Fall der Fälle eine Magensonde bekommen und künstlich ernährt werden solle. Um Fragen wie diese zu klären, noch bevor der Fall der Fälle eintritt, bietet die Caritas Socialis ethische Bewohnerbesprechungen an. Familie Kropatschek hat gemeinsam mit einem Palliativmediziner und der Wohnbereichsleiterin im Pflegeheim der Caritas Socialis in der Wiener Pramergasse eine solche ethische Bewohnerbesprechung gemacht: Was ist im Sinn von Heinrich Kropatschek? Welche medizinischen Maßnahmen sind noch sinnvoll, wenn es zu Ende geht? Was würde Heinrich Kropatschek wollen? Und: Wie soll die letzte große Herausforderung des Lebens, das Sterben, gestaltet werden? Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at