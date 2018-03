FPÖ-Hackl zu AK-Putenfleisch-Test: "Den Konsumenten bleibt der Bissen im Hals stecken"

Konsumenten vor gesundheitsgefährdenden Produkten schützen - FPÖ für Antibiotika-Datenbank und echte Lebensmittelsicherheit

Wien (OTS) - Anlässlich des AK-Putenfleisch-Tests, stellte heute der Konsumentenschutzsprecher des FPÖ-Parlamentsklubs, NAbg. Ing. Heinz Hackl fest. "Den Konsumenten bleibt der Bissen im Hals stecken. Die Verbraucher müssen endlich vor gesundheitsgefährdenden Produkten geschützt werden." Laut AK-Ergebnis waren vier von 20 Proben verdorben. Auch pathogene Keime wurden nachgewiesen. Pathogene Keime wie Salmonellen oder Campylobacter fanden sich in zehn von zwanzig Proben. Bei vier Campylobacterproben wurde auch noch eine Antibiotika-Resistenz festgestellt. Diese Missstände in der Mast und bei der Verarbeitung werden durch eine mangelhafte Kühlkette noch verschärft.

"Die Verantwortlichen haben offenbar aus den Lebensmittel-Skandalen der jüngsten Vergangenheit wenig bis gar nichts gelernt. Durch diese Missstände wird die Gesundheit beeinträchtigt", verweist Hackl in diesem Zusammenhang auf einen weiteren Missstand: "Wie die FPÖ aufgedeckt hat, gibt es offensichtlich im sogenannten Bio-Soja und Bio-Sonnenblumenhandel ein massives Problem mit Salmonellen-Verunreinigungen. Ein entsprechendes Schreiben des Bundesamtes für Ernährungssicherheit (BAES) an den österreichischen Futtermittel-Großhandel und die Bio-Mischfutterwerke belegt dies." Laut Unterlagen sollen diese Probleme der Kontaminierung bei diesen Sorten nicht auf einzelne Lieferanten und Ölmühlen beschränkt sein. Sie sollen "allgemein vorhanden sein."

"Bereits im Jahr 2010 gab es eine derartige Salmonellen-Verunreinigung. Diese wurden von den Kontrolleuren der Lebensmittelgesundheit aufgezeigt, passiert ist jedoch in den beiden zuständigen Ministerien nichts. Weder der Landwirtschaftsminister noch der Gesundheitsminister wurden tätig. Die nunmehr aufgetretene Gefährdung wird in der Öffentlichkeit offenbar sogar verschwiegen", kritisiert Hackl die Untätigkeit der Behörden und Ministerien. "Wir brauchen endlich wirksame Maßnahmen. Was spricht dagegen, endlich eine Datenbank einzurichten, wo jeder Einsatz von Antibiotika bei Tieren vermerkt wird? Nur wenn lückenlos registriert wird, kann klar dokumentiert werden, welches Tier wann, wie viel und welches Antibiotika erhalten hat. Wir müssen zu einer echten Lebensmittelsicherheit in Österreich kommen", schloss Hackl.

