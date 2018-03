ÖAMTC: Neue Verordnung zur Pendlerpauschale bringt Verbesserungen

Schritt in die richtige Richtung, Einführung einer Mobilitätspauschale muss das Ziel bleiben

Wien (OTS) - Als Schritt in die richtige Richtung sieht ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Elisabeth Brandau die geplanten Änderungen in der Verordnung zur Pendlerpauschale, die derzeit in Begutachtung ist. "Neben der Reduzierung der Zumutbarkeitsgrenze für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel von 150 auf 120 Minuten Fahrzeit ist vor allem die in der Verordnung vorgesehene Idee des 'Pendlerplaners' zu begrüßen", erklärt Brandau. "Das ist ein erster, wichtiger Schritt und gleichzeitig Voraussetzung für die vom Club seit längerer Zeit geforderte 'Mobilitätspauschale'."

Durch den Pendlerplaner wird künftig die Ermittlung der Pendlerpauschale für alle Konsumenten wesentlich transparenter und einfacher als bisher. Ähnlich wie ein Routenplaner wird das System nach Eingabe von Wohn-, Arbeitsadresse und Dienstzeiten auf Knopfdruck (unter Berücksichtigung verschiedener Verkehrsmittel) den besten Weg zur Arbeit anzeigen und berechnen, ob und in welcher Höhe man Anspruch auf Pendlerpauschale hat. Als Zusatznutzen könnten die mit dem Pendlerplaner gewonnenen, anonymisierten Daten künftig für die Verkehrsplanung und damit für die längerfristige Verbesserung der Situation aller österreichischen Pendler genutzt werden.

Diese Maßnahmen sind für den Club durchwegs positiv zu beurteilen. "Ziel muss aber weiterhin die Mobilitätspauschale mit kilometergenauer Abrechnung und einem differenzierten Satz für Individual- und öffentlichen Verkehr bleiben", fordert ÖAMTC-Expertin Brandau abschließend.

